Ein Jahr lang wurde geprobt, sogar in den Ferien und an schulfreien Tagen – die Musical-AG des Städtischen Gymnasiums hat sich intensiv auf den großen Auftritt mit dem neuen Stück „Tails of Hamelin – Ratten in der Stadt“, eine Bearbeitung der klassischen Rattenfängersage, vorbereitet. Das Buch und die Liedtexte stammen von Chris Blackwood mit der Musik von Piers Chater Robinson. Die Premiere ist am kommenden Montag, 4. Fe­bruar, um 19 Uhr in der Aula der Schule, zwei weitere Aufführungen gibt es am 5. und 6. Februar ebenfalls jeweils um 19 Uhr.

Schüler aller Jahrgänge, von den fünften Klassen bis zu den Abiturienten, wirken mit. Insgesamt fast 40 Darsteller stehen auf der Bühne, und noch ein gutes Dutzend Helfer agiert im Hintergrund. „Wir haben von den Autoren schon mal ‚Peter Pan‘ aufgeführt“, erinnert sich Lehrerin Katharina Braukmann , die Regie führt. Den Text hat sie mit der pensionierten Kollegin Reichmann übersetzt. Den haben die Schüler immer „portionsweise“ einstudiert, dann ging es ans Proben. Die Technik-AG hat die Beleuchtung und Beschallung installiert. Das Bühnenbild, von Kunstkursen gebaut, steht und die Kostüme passen. Durch das Stück werden drei Clowns als Erzähler führen.

Jetzt kommt der letzte Schliff, die Generalprobe, und in wenigen Tagen hebt sich dann für die engagierte Truppe erstmals der Vorhang. „Der Eintritt ist mit drei Euro für Kinder und fünf Euro für Erwachsene an der Abendkasse moderat“, hofft Katharina Braukmann auf viele Zuschauer.