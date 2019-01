Stadt sieht alle Mittel ausgeschöpft

Vor einer schwierigen Aufgabe stehen nicht nur die Initiatoren des neuen Bündnisses zum Erhalt des Hauses Holtermann am Markt, sondern auch die Vertreter der Ahlener Stadtverwaltung, die nach wie vor an einer nachhaltigen Lösung interessiert sind. Wie berichtet, steht das denkmalgeschützte Objekt an exponierter Stelle seit Jahren ohne Nutzung da, was jetzt dazu führte, dass die Initiative direkten Kontakt zum Eigentümer Stefan Arztberg aufnehmen will.

Am Samstag, 2. Februar, haben Vertreter ganz unterschiedlicher Klientele – von Politik über Wirtschaft und Verwaltung bis hin zum Verein „Ahlener Stadtbildmacher“ zum Aktionstag unter dem Titel „Denk mal an dein Denkmal“ zwischen 11 und 13 Uhr vor Haus Holtermann eingeladen. Sie eint der Eindruck, dass die Zeit des stillschweigenden Hinnehmens vorbei sein soll. „Wir wissen, dass alles, was wir nun öffentlich tun, nur symbolhaft sein kann“, sagt Mitinitiatorin Silke Büscher-Wagner. „Um zumindest in irgendeiner Form mit dem Eigentümer in Kontakt zu treten, planen wir eine Postkartenaktion.“ Der Mann, um den es geht, ist der ehemalige Ahlener Stefan Arztberg. Er hatte im Jahr 2012 zunächst den ehemaligen Wohntrakt im Rahmen einer Zwangsversteigerung erworben. Seit März 2015 gehört ihm auch das frühere Geschäftshaus.

Im Jahr 2014 hat der Eigentümer das Dach einer denkmalrechtlich genehmigten, vollständigen Sanierung unterzogen. „Die Stadt wurde zuvor ordnungsbehördlich in diese Richtung tätig“, erinnert sich Stadtsprecher Frank Merschhaus . Ohne den Druck der Verwaltung wäre das Objekt innerhalb weniger Monate zur Ruine geworden. „Mehr können wir nicht tun. Die ordnungsbehördlich möglichen Maßnahmen sind damit ausgeschöpft.“

Gleichzeitig seien auch die durch Feuchtigkeit entstandenen Schäden innerhalb des Gebäudes saniert worden, so Merschhaus. „Aus denkmalrechtlicher Sicht konnte damit der Bauzustand gesichert werden, so dass weitere Folgeschäden nicht zu erwarten sind.“ Insofern könne er die Denkmalfreunde für den Moment beruhigen.

Historische Aufnahmen von Haus Holtermann am Ahlener Marktplatz. Foto: Archiv

„Die Fassade befindet sich zwar in einem schlechten und sanierungsbedürftigen, aber ebenfalls stabilen Zustand. Der weitere Verfall oder gar Verlust des denkmalgeschützten Objekts ist infolge der Sicherungsmaßnahmen derzeit nicht zu erwarten“, sagt Merschhaus.

Um die Zukunft des für die Stadt Ahlen äußerst bedeutsamen Gebäudes möglichst positiv zu gestalten, stehen Bürgermeister Dr. Alexander Berger und Stadtbaurat An­dreas Mentz seit längerer Zeit in regelmäßigem und persönlichem Kontakt mit dem Eigentümer. Im Laufe der Zeit sind unterschiedliche Nutzungs- und Investitionsmodelle erörtert worden, die bislang jedoch nicht zu einer umsetzbaren Lösung geführt haben. „Der Dialog wird seitens der Stadt Ahlen selbstverständlich so lange fortgesetzt, bis eine Lösung gefunden ist“, verspricht Frank Merschhaus.