Im Rahmen seiner Sitzung in der Lohnhalle der Zeche „Westfalen“ besichtigte der Sport- und Freizeitausschuss am Dienstag auch die Kletterhalle „Rockvibes“, die am 1. Dezember 2018 als Nachfolger von „Big Wall“ neu eröffnet hat.

Mitinhaber Daniel Venne zeigte sich mit dem Start des Unternehmens zufrieden. Das neue Team sei mit Erfahrungen aus der Zeit von „Big Wall“ und als Industriekletterer ans Werk gegangen und habe dank seiner guten Vernetzungen innerhalb der Kletterszene für Frequenz gesorgt. So kommen die Besucher aus ganz NRW, wie zum Beispiel auch aus Köln. „Wir haben jeden der 4500 Griffe abgenommen und neu gesetzt“, beschrieb Daniel Venne die Rundumerneuerung der Kletterkaue. Das habe dazu geführt, dass es eine gute Qualität gibt und eine außergewöhnliche Dichte. „Die Kletterer sind zufrieden“, fügte er hinzu.

Es werden Kurse gegeben, wie Eltern-Kind-Angebote. Zudem besteht auch die Möglichkeit, Klettermeisterschaften durchzuführen, weil die Wettkampfrichtlinien erfüllt werden. „Rockvibes“ ist außerdem ein Ausbildungsbetrieb, weil dort Industriekletterer ausgebildet werden.

Hermann Huerkamp, Geschäftsführer der Projektgesellschaft Westfalen, nahm den Besuch des Ausschusses auch zum Anlass, den Betrieb der Soccerkaue nebenan zu reflektieren. „Die Frequenz ist stark erhöht, der Umsatz hat sich mittlerweile verdoppelt“, berichtete er. Die Soccerfelder würden gerade von Fußballteams gerne genutzt, wenn es im Winter schwierig sei, draußen zu trainieren. Auch sei die Qualität mit der Installation von zwei Einzelduschen erhöht worden.