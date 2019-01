Renitent wurde ein Ladendieb, der am Mittwoch gegen 18.15 Uhr bei seiner Tat in einem Supermarkt im Gewerbegebiet Kleiwellenfeld von einer Zeugin beobachtet wurde. Die 44-jährige Ahlenerin informierte eine Mitarbeiterin über die Tat. Diese sprach den 18-Jährigen nach Verlassen des Geschäfts an. Der Ahlener reagierte aggressiv und versuchte zu fliehen. Daraufhin hielt die 28-jährige Hammerin den Tatverdächtigen fest. Die Heranwachsende versuchte, sich loszureißen, so dass zwei Männer der Angestellten halfen. Beim dem Gerangel verletzte sich die 28-Jährige leicht. Polizisten durchsuchten den Ahlener und fanden bei ihm mehrere Schachteln Zigaretten, Getränke sowie Süßigkeiten.