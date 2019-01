Die Stadt Ahlen beginnt in Kürze mit dem Ausbau der Anliegerstraßen im Wohngebiet Mozart-, Beethoven- und Schumannstraße. In mehreren Bürgerversammlungen hatten die Ahlener Umweltbetriebe im letzten Jahr gemeinsam mit Anwohnern Vorschläge zur Umgestaltung diskutiert. Um die notwendige Straßenbreite sicherzustellen, müssen im Bereich der südlichen Mozartstraße Bäume entnommen werden. Die Forstarbeiten werden voraussichtlich am kommenden Mittwoch, 7. Februar, von einem Fachunternehmen durchgeführt. Die Straße ist für den Verkehr während der Arbeiten voll gesperrt, fußläufig bleiben die Wohnhäuser erreichbar.