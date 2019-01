Zechen-Gastro lange genug Geheimtipp

Der Biergarten: „Im Sommer der Burner“, schwärmt Klaus Thiesing . Der Lokschuppen: „Die Hochzeitslocation schlechthin.“ Und das „Shim-Sham“ als Dritter im Gastro-Verbund der „Eventa Zeche Westfalen“: Bisweilen noch ein Geheimtipp, der etwas weniger geheim sein dürfte, findet der Betreiber. Zwar mit steigenden Besucherzahlen. Doch: „Die Kurve ist mir noch zu flach nach oben.“

Die Bilanz nach dem ersten Betriebsjahr – eine Mut machende mit Steigerungspotenzialen. Der 59-Jährige muss kurz schmunzeln. Über zwei Bumerangs, die er wohl so schnell nicht wieder los werde: Der „Shim Sham“-Start mit fünf Euro Eintritt gegen Verzehr sitze wohl noch immer in den Köpfen vieler Leute. Und das „Tralla City“-Gastspiel, das im Sommer zur Durststrecke wurde. Und zu einem außerplanmäßigen Werbeträger in den sozialen Netzwerken. Immerhin sei man dadurch im Gespräch gewesen. Sagt‘s und lacht.

Ehemals Grubenlüfter, jetzt „Shim Sham“. Und lange genug nur ein Geheimtipp, findet Klaus Thiesing. Foto: Ulrich Gösmann

Ein Jahr am Start – und dann das: „Ich war noch nie hier“, hörte Klaus Thiesing auch zuletzt bei der CDU-Veranstaltung im Lokschuppen von Ahlenern. Das könne doch nicht sein. Ehefrau Christiane versucht‘s zu erklären: „Weil man früher nicht zur Zeche fuhr, findet man auch heute nicht so schnell hierhin.“ Damit täten sich Auswärtige leichter. „Die Leute kommen aus Bielefeld, Münster, Gütersloh und sogar aus Meschede eigens zu uns“, zählt der Hausherr auf – und kommt auf den Punkt, der noch empfindlich drückt: „Das Shim Sham wird noch nicht als Restaurant wahrgenommen.“ Dienstagabends entwickle sich ein kleines Flämmchen, wenn Tänzer außerhalb der Tanzschulzeiten ungezwungen zum Swing zusammenkämen und drum herum gegessen werde. Hier finde Begegnung statt, die Konzept sei. „Das könnte jeden Tag so sein. Das darf kein Geheimtipp mehr sein.“ In der Küche werde gerade mit Jacek Milczarek ein Generationenwechsel vollzogen, betont der „Eventa“-Geschäftsführer – und zieht die vegane Speisekarte, die im weiten Umfeld ihresgleichen suche.

Der Lokschuppen: Top-Location, wenn die Hochzeitsglocken läuten. Foto: Ulrich Gösmann

Personalwechsel auch auf der Tanzfläche. Teresa Lukasiewicz (Schweiz) und ­Matthew ­Pait (USA) haben sich mit ihren klingenden Namen aus dem Lokschuppen verabschiedet. Ende eines internationalen Projekts, das nach dem ersten Vertragsjahr nicht verlängert wurde, wie der Geschäftsführer wissen lässt. Jetzt stehen Christiane und Klaus Thiesing selbst auf dem Parkett, um Lindy Hop und Balboa zu unterrichten. Und siehe da: mit steigenden Buchungszahlen.

Die klettern auch beim Kindertanz kontinuierlich in die Höhe. Bei den Kleinen machen aktuell über 40 mit, bei den Großen 75 – in drei Kursen. Bilanzstrich drunter: In den ersten anderthalb Jahren tanzten 200 Schüler; selbst bis ins Sauerland mobilisierte die Swing-Begeisterung nach Ahlen in Westfalen.

Blick in den Lokschuppen: Läuten rund um Ahlen die Hochzeitsglocken, ist er Top-Location. Findet Klaus Thiesing – und zeigt Buchungen bis in den Sommer 2020 auf seiner Magnettafel. Dazwischen Familienfeiern, Jubiläen und Fachtagungen.

„ Es macht nur Spaß. Es macht nur Spaß. “ Klaus Thiesing

Der Biergarten „Flöz“, mit dem die Thiesings im Sommer 2017 auf der Zeche ihren Einstand gaben, ist ein Selbstläufer, wenn denn die Sonne scheint. „Es macht nur Spaß“, sagt der Betreiber einer Werbeagentur – und hört seine Gäste noch immer schwärmen. Hier zu sitzen, sei wie in der Toscana. Mit der Anbindung des Zechenbahnradweges an den Werseradweg würden demnächst noch mehr Ausflügler den Weg kreuzen. Und – sobald die Beleuchtung installiert sei – auch leichter wieder nach Hause finden.

Mit Bühne: der Biergarten am Fuße der Fördertürmen. Foto: Ulrich Gösmann

Das erste Jahr – es war auch das Erfahrungsjahr mit kulturellen Veranstaltungen. Musik laufe meistens etwas besser, wagt der 59-Jährige eine vorsichtige Bilanz – und ist beim „Hammer dieses Jahres“: dem Auftritt von An­dreas Hofschneider, dem wohl besten Klarinettenspieler seit Benny Goodman. Apropos Hammer: Die Nachbarstadt verlegt ihren Klassik-Sommer für einen Termin am 20. Juli in den Lokschuppen. Mit der Lesung von Loriot-Neffe Johann von Bülow.

Das Jahr 2019 soll auch das sein, in dem das Pförtnerhaus kernsaniert wird. Die Original-Fenster stehen – zurück aus der Fachwerkstatt – bereits einbaufertig im Büro der „Eventa“, die ihre letzte und kleinste Baustelle nach Fertigstellung als Lager nutzen will.

Vorsicht, Kellner kreuzen... Foto: Ulrich Gösmann

Und sonst: Lob an die Stadt für die ersten Ordnungsmaßnahmen im Umfeld. Pfosten und Bordsteine verhindern, dass Autos ihres Zechenweges abkommen. Die Anliegerinitiative zeige Wirkung, freut sich Klaus Thiesing, um dann doch noch kritisch ums Eck zu blicken. Auf die Bergamtsstraße, die weiterhin „McDonald‘s“-Straße sei. Mit endlos viel Müll gerade an den Wochenenden. An diese Baustelle müsse man in diesem Jahr noch einmal ran.

Zu guter Letzt das Fazit: „Anstrengender, als wir uns das vorgestellt haben“, gesteht Klaus Thiesing. Es mache aber großen Spaß, hier etwas Neues zu entwickeln.