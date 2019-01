Hoffnung auf neue Gastronomie

Trotz turbulenter Zeiten, persönlicher Schicksalsschläge und einer Gerüchteküche, die nicht erkalten wollte, hatten die Betreiber des Gasthauses Pelmke immer wieder Standfestigkeit bewiesen und ihren Betrieb aufrechterhalten. Doch Ende März 2018 erloschen die Lichter im Traditionslokal an der Vorhelmer Hauptstraße. Jetzt steht der Komplex zum Verkauf.

„Ich ziehe den Hut vor dieser Familie“, hatte Detlef Kahl , Sitzungspräsident der KG „Klein-Köln“, noch im November betont und sprach damit nicht nur seinen Vereinskollegen aus der Seele. Denn trotz der bereits laufenden Insolvenz und gesundheitlichen Problemen hatte das Ehepaar Schwippe-Pelmke den Narren angeboten, zumindest Theken- und Außenanlagen für den Vorhelmer Karneval mit einem externen Wirt zu nutzen. Doch letztlich scheiterte dieses Vorhaben, die KG wich nach Ahlen aus und das Gebäude blieb im Dornröschenschlaf.

Die Monate zuvor waren nicht minder anstrengend für die alteingesessene Gastronomenfamilie. Zum Insolvenzverwalter wurde Dr. Michael Bien aus Hamm ernannt. Am 17. August ging bei Gericht dessen Anzeige ein, dass Masseunzulänglichkeit vorliegt. Das heißt im Insolvenzrecht, dass das noch vorhandene Vermögen nicht ausreicht, um neben den Kosten des Verfahrens auch die fälligen sonstigen Verbindlichkeiten zu erfüllen.

Das ernsthafte Interesse eines Gastronomen aus der unmittelbaren Nachbarschaft, der das Gebäude gut kennt, endete im vorigen Sommer ebenfalls nicht mit einer Vertragsunterzeichnung. Stattdessen wurde es im letzten Jahresquartal in die Hände eines Maklers gegeben, der seit einiger Zeit das „Objekt in Top-Lage mit drei Kegelbahnen, Saal, gemütlichem Schankbereich, Saal, Stehimbiss und abtrennbarer Privatwohnung“, bewirbt. Das Interieur, das die Stammgäste noch in guter Erinnerung haben, sei gepflegt und noch vollständig vorhanden, als wäre das Gasthaus gestern noch geöffnet gewesen.

600 000 Euro müsste ein potenzieller Käufer für die vollausgestattete und eingerichtete Anlage auf den Tisch blättern. Die Gesamtfläche beträgt 1320 Quadratmeter, wovon allein 1120 Quadratmeter auf die Gasträume entfallen. Auf rund 60 Fotos präsentiert sich die Anlage auf dem Immobilienportal in ihrem aktuellen Zustand.

Das einst auch landwirtschaftlich genutzte Anwesen wurde seit seiner Erbauung vor rund 160 Jahren verschiedene Male umgebaut. Um 1990 erfolgte eine größere Baumaßnahme, bei der ein weiterer kleiner Saal und das sogenannte Mühlenzimmer geschaffen, der Saal und die Gesellschaftsräume modernisiert wurden. In neuwertigem Zustand befinden sich außerdem die Großküche mit fünf Kühlhäusern, einem Froster und nicht zuletzt die Sanitäranlagen. Kurioserweise wird im Exposé, das im Internet abrufbar ist, als Baujahr „unbekannt“ angegeben.

Die Vorhelmer hoffen derweil, dass die Anlage auch nach einem Verkauf wieder zu gastronomischen Zwecken genutzt wird. „Wir brauchen die Räume im Dorf“, lautet die Einschätzung von Josef Remmert, die er als Vorsitzender der Interessengemeinschaft Vorhelmer Vereine und Verbände (IG VVV) bei der jüngsten Versammlung im Hotel Witte, dem einzigen im Ortskern verbliebenen Versammlungsort, kundtat. Parallel dazu brachte die CDU Vorhelm einen Prüfauftrag auf den Weg, der sich um die Idee zum Bau einer neuen Mehrzweckhalle drehte.