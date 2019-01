Flächendeckend Straßenglätte!

Schieben, Streuen, Schaben! Winterdienst für alle – am späten Mittwoch und frühen Donnerstag auch in Ahlen. Mittendrin sämtliche Salzstreuer der Ahlener Umweltbetriebe, die bei ihrem ersten großen Saison-Doppel-Einsatz 30 Tonnen auf der Strecke lassen. Für eine sechs Zentimeter dünne Schneeschicht, die es in sich hatte: Glätte!

Die weiße Pracht kam mit Anmeldung. „Wir hatten zwei Schneegebiete, die über die Stadt hinwegzogen“, bilanziert Einsatzleiter Matthias Krätzig . Das von Mittwochvormittag verabschiedete sich von selbst. Durch Tau. Ab 14 Uhr dann das zweite, das bis 18.30 Uhr langen Atem zeigte – und Zentimeter auf den Straßen, die zu höchster Vorsicht zwangen. Insbesondere im Bereich der Bahnunterführung Im Pattenmeicheln. Der Rutschzone schlechthin.

Auf geht‘s: Vier Kleine und drei Große im Streudienst. Foto: Ulrich Gösmann

„Um 17 Uhr haben wir alles rausgerufen, was wir haben“, sagt Krätzig. Drei Großstreuer und vier Kleinfahrzeuge waren bis 22.30 Uhr auf der Strecke. Mit frischem Personal der Straßenreinigung ging es um drei Uhr auf ebenso frischem Schnee wieder von vorne los. Die Situation – überall die gleiche: „Flächendeckende Schneeglätte“, so der Chefkoordinator. Die in Summe 30 Tonnen Salz zog und den Vorrat auf 80 dahinschmelzen ließ. Doch: Nachschub unterwegs.

Seiner Räumbilanz schickt Matthias Krätzig eine Erinnerung an die Räumpflicht der Bürger in die Haushalte. Was nicht heiße: Schnee auf die Straße. „Bitte, Bitte in die Vorgärten.“Alles andere sei kontraproduktiv. „Wir packen uns sonst die Fahrbahnen zu.“ Sollte dann noch der Schneeschieber zum Einsatz kommen, gehe alles wieder zurück auf die Bürgersteige. Zweite Bitte: Kanaldeckel freiräumen, auf dass das Tauwasser abfließen könne. „Sonst haben wir spiegelglatte Eisflächen auf den Straßen.“

Weißes Ahlen... Foto: Ulrich Gösmann

Zur Streupflicht die Streuempfehlung: Mit abstumpfenden Mitteln wie Splitt oder Sand. „Nicht mit Salz!“ So stehe es in der städtischen Satzung. Ausnahme auf Treppen – oder wo es sonst noch brenzlig ist.