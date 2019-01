Im Hövenerort – das ist eine der am stärksten befahrenen Kreisstraßen. Was im Lärm der vorbeirauschenden Lastwagen fast untergeht, zeigt André Hackelbusch beim Ortstermin anhand von Zahlen auf: „Rund 10 000 Fahrzeuge zählen wir hier pro Tag“, sagt der Leiter des Kreisamtes für Umweltschutz am Donnerstag.

Kein Wunder, dass rein kosmetische Korrekturen auf der auch als Autobahnzubringer beliebten Verbindung nicht mehr ausreichen. „Ein Schwerlastanteil von mehr als zehn Prozent ist schon beachtlich für eine Kreisstraße“, geht André Hackelbusch ins Detail, um Ahlen – gerade erst aus dem „Baustellenjahr 2018“ zufrieden heraus – auf die nächsten Verkehrsbehinderungen einzustimmen. Für rund 1,25 Millionen Euro wird die Verbindung zwischen Dolberger und Hammer Straße in diesem Jahr komplett erneuert.

Die eigentliche Sanierung startet zwar erst im Sommer, doch schon jetzt steht die Trasse vor einer Vollsperrung – wenn auch nur für zwei Tage. „Am 21. und 22 Februar müssen einige Bäume gefällt werden“, informiert Kreisdezernent Carsten Rehers. Der Löwenanteil der Kosten – rund 60 Prozent – wird durch eine Förderung der Bezirksregierung Münster getragen. Den Rest teilen sich Stadt- und Kreisverwaltung.

Die Notwendigkeit der Sanierung sieht auch Stadtbaurat Andreas Mentz und macht es nicht nur an den Fahrbewegungen fest, sondern auch an den Schäden, die in der „viel zu engen Baumallee“ begründet liegen. Unebenheiten und Risse auf dem vorhandenen Radweg seien Gefahrenquellen, die nun abgestellt würden. 48 Linden weichen dafür. „Wir haben ein bautechnisches Problem, weshalb wir um eine Fällung nicht herumkommen. Natürlich wird es eine Ersatzbepflanzung geben“, schiebt er hinterher. Aber an anderer Stelle. Um noch mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer zu erreichen, werde auf der südlichen Seite eine neue Spur angelegt – in ausreichender Breite, an heutige Bedürfnisse angepasst.

Die Sanierung ist unausweichlich. Foto: Christian Wolff

Die Grundsanierung der Straße Im Hövenerort umfasst rund 1,2 Kilometer Fahrbahn. Die Radwegarbeiten erstrecken sich auf rund 800 Meter zwischen der Hammer Straße und dem Richterbach. Zusätzlich werden zwei Querungshilfen eingebaut. „Das war ein Wunsch der Bürgerschaft“, erklärt Andreas Mentz. Schließlich seien im Rahmen des Entwicklungskonzepts für den Ahlener Süden Abfragen vorgenommen worden.