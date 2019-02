„Wir haben in diesem Jahr wieder ein anspruchsvolles Programm für Sie“, legte Musicalsängerin Sabine Neibersch die Messlatte zur Begrüßung gleich hoch. Konnte sie auch, denn wie ihre Kollegen Marilyne Bäjen , Mark Daye, Lara Grünfeld, Jeffrey Italiiander, Venera Jakupov und Kevin Weatherspoon war sie in verschiedenen bekannten Musicalproduktionen aktiv. Stimmlich also hatte Produzent Reinhold Vatter viel Qualität zusammengeführt.

Das Bühnenbild war einfach gestrickt, dafür aber visuell sehr effektvoll. Drei LED-Wände boten technisch die Möglichkeit, bei allen 49 aufgeführten Nummern schnell ein unterschiedliches Stimmungsbild zu erzeugen. Ob Friedhofsatmosphäre beim Musical „Young Frankenstein“ über einen pompösen Saal zum Musical „Elisabeth“ bis hin zum grell schrillen Hintergrund zum Musical „Hair“ aus der Hippiezeit – es passte optisch alles gut zusammen.

Die sieben Sängerinnen und Sänger wechselten sich in der Anmoderation der einzelnen Musicalblöcke ab, die verschiedene Themenbereiche umfassten. Zunächst wurden die großen New Yorker Broadwaymusicals gewürdigt, schließlich begann dort der weltweite Siegeszug der Musicals. Da durfte der Klassiker „New York, New York“ nicht fehlen, vorgetragen vor der Kulisse Manhattans.

Ob Solonummern oder Gruppenauftritte in unterschiedlichen Formationen, ob musikalisch fetzig oder eher bedächtig – es blieb immer abwechslungsreich. Während einige Blocks bestimmte Produktionsbereiche umrissen, wie Disney-Produktionen oder Musicals, die dem Genre in Deutschland zum Durchbruch verhalfen, konzentrierten sich andere gleich auf ganze Musicals wie „Starlight Express“, „Dirty Dancing“ oder das biblisch angehauchte „Joseph“.

Das regte das Publikum zwischendurch auch zum Klatschen an, wie beim beschwingten „Let the sunshine in“ aus dem Musical „Hair“. Bevor das Ensemble auf die Zielgerade einschwenkte, um das Publikum maritim in das Udo- Jürgens-Musical „Ich war noch niemals in New York“ mitzunehmen, kannte die Frage Sabine Neiberschs „Gefällt ihnen das Programm?“ daher nur eine Antwort: großen Applaus.