Smart parken: Erste Buchungen sind da

Läuft‘s? „Aber so was von...“, reagiert Michael Göttfert , als hätte er auf die Frage nur so gewartet, um seine ganze Begeisterung über die Antwort rauszulassen. Vor 20 Tagen war der Gruppenleiter der städtischen Ordnungsabteilung mit von der Partie, als Bürgermeister Dr. Alexander Berger den Startschuss fürs Smartparking gab. Seitdem sind die Smartphones auf Ahlens gebührenpflichtigen Parkplätzen gezückt, um mit zwei Klicks bargeldlos zu bezahlen.

„Ich habe zwar noch keine Abrechnung für den Januar“, so Göttfert. „Ich bin aber mal bei einem App-Anbieter ins Programm gegangen. Hier sind über 40 Parkvorgänge zu verzeichnen.“ Bei den anderen dürfte es ähnlich aussehen. Genaueres Mitte Fe­bruar.

Einer von ihnen empfiehlt sich via Pressemitteilung: die Telekom mit ihrer App „Park and Joy.“ Der Gebührenhinweis drückt allerdings auf den Spaß. 19 Cent pro Parkvorgang im Basic-Flex-Tarif, 1,99 Euro im Comfort-Paket pauschal. Hatte der Start nicht gebührenfrei Appetit auf die Apps machen sollen? „Wir sind dran und versuchen, die Gebühren zu übernehmen“, sagt Michael Göttfert. Die Stadt sei in Verhandlungen mit den Anbietern. Dass die Telekom jetzt mit Gebühren an die Öffentlichkeit trete, sei wohl einer Standardmitteilung geschuldet, die das Unternehmen immer dann verschicke, wenn irgendwo Smartparking eingeführt werde.