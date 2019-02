Derya Kerter ist es, die dem aktuell längsten Leerstand in der Ahlener Fußgängerzone neues Leben einhaucht. Aus „Glamour“ wird „Atelier“ – ab kommenden Montag. Mit Lasergravuren und Geschenkartikeln.

Gelernte Hotelfachfrau, erfahren Hausfrau und Mutter von vier Kindern: Mit dem Ladenlokal in der Oststraße 31 wagt die 40-Jährige jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit. Und sieht Bedarf. Wer sonst biete schon Lasergravuren. Sei es auf Glas oder Foto, auf den Spiegel oder anderswo. Gern auch mit LED-Beleuchtung.

Ein Großteil der 52 Qua­dratmeter nimmt der Bereich Geschenkartikel ein. Für jede Feierlichkeit das Passende, sagt die gebürtige Ahlenerin. Ob für den Geburtstag, die Beschneidung oder die Hochzeit.

„Wir sprechen hier von einem Bling-Bling-Laden“, scherzt Derya Kerter. Weil all die vielen Gläser und Spiegel um sie herum so schön blinken. Vieles werde heutzutage im Internet bestellt. „Doch viele sind unzufrieden, weil die Ware nicht ihren Vorstellungen entspricht.“ Da sei es doch besser, das zu kaufen, was man vorher selbst gesehen habe. Außerdem tue es der Fußgängerzone doch gut, einen Leerstand weniger zu haben.