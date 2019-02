Nach Polizeiangaben war ein 61-jähriger Dolberger gegen 16.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Lambertistraße in Richtung Dolberger Straße unterwegs. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden Radfahrer. Der ebenfalls aus Dolberg stammende 60-jährige Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 350 Euro.