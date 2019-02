Neustadtkirche besser abreißen?

Neben den Personalfragen beschäftigten die Gemeindemitglieder auch zahlreiche Sachfragen. So wurden der Zustand und die Nutzung einiger Gebäude in der Gemeinde hinterfragt, aber auch die Jugendarbeit in der Gemeinde stand in der Kritik.

Der Leerstand der ehemaligen Küsterwohnung im Pauluszentrum, die bis vor vier Jahren von der ehemaligen Kantorin Anne Dore Koss bewohnt wurde, stieß bei einigen Gemeindemitgliedern auf Kritik, zumal der Gemeinde dadurch Einkünfte entgehen, die benötigt würden. Pfarrerin Dorothea Helling bezeichnete den Zustand der Wohnung als nicht vermietbar, es müsste mit großen Investitionen der Standard gehoben werden. Aufgrund der Lage sei auch eine Vermietung als Büroräume nur schwer umzusetzen, Vermietungsversuche schlugen bisher fehl. Der Darstellung von Gemeindemitglied Wiegand Busse, die Wohnung falle auch in die Zuständigkeit des Kirchenkreises, widersprach Synodalassessorin Kerstin Goldbeck. Dafür sei allein die Kirchengemeinde zuständig.

Auch das Pauluszentrum als Gesamtgebäude stand in der Diskussion, ob es in der Größe noch benötigt wird. Über die Zukunft des Gebäudes werde auch im Presbyterium diskutiert, berichtete dessen Mitglied Ulrich Schulte . Man denke sowohl über einen Abriss nach, als auch über eine Vermietung. Man wolle aber zunächst eine externe Bestandsanalyse einholen.

Auf einen große Wasserschaden im fast leerstehenden Komplex der Neustadtkirche machte Michael Rose aufmerksam, der die Untätigkeit zur Schadensbeseitigung bemängelte: „Wenn man ein Gebäude verschimmeln lässt, findet man auch keine Mieter“. Er plädierte für einen Abriss, was wirtschaftlich am sinnvollsten wäre. In diesem Punkt bekam er aus der Versammlung heraus Unterstützung. Ulrich Schulte teilte daraufhin mit, dass die Beseitigung des Schadens an inzwischen drei Gewerke vergeben wurden: „Der Schimmel ist da, aber so schlimm ist er nicht“.

Wohin wandern die Erlöse aus den Verkäufen des Gemeindegebäudes in Dolberg und der Wiese an der Paul-Gerhard-Kirche? Diese Frage von Manuel Barrey beantwortete Pfarrer Marin Frost. Die Erlöse fließen in das Vermögen der Gemeinde und können damit in Investitionen in die Neustadtkirche und das Pauluszentrum fließen.

Eigentlich standen auch Ausführungen zur Umweltmanagementgruppe „Grüner Hahn“ auf dem Programm, diese wurden aus Rücksicht auf die drängenderen Themen zurückgestellt. Eines dieser Themen war die Jugendarbeit. Michael Rose stellte fest, dass die Chaoszentrale im Oktober 2018 eingestellt wurde, auch weil es berufsbedingt an Betreuern fehlte. Das Konficamp findet nicht mehr in Ahlen statt, auch im Pauluszentrum gebe es keine Jugendarbeit mehr. „Unsere Gemeinde wird veralten und aussterben“, befürchtete der ehemalige Leiter der Chaoszentrale. Dieser Ansicht widersprach Pfarrerin Helling: „Es gibt noch das Jugendcockpit, wo Jugendarbeit geplant wird.“ Auch die Jugendecke Nord sei als Anlaufpunkt weiterhin präsent. Zudem gebe es eine lebendige musikalische Jugendarbeit.