Noch bei der Abhandlung der Formalia, die Pfarrerin Dorothea Helling aufgerufen hatte, bekundete Inka Friedrich ihr Unverständnis darüber, dass es ein halbes Jahr bis zur Einberufung der Gemeindeversammlung gedauert habe, nachdem die Liste mit 150 Unterschriften im Juni dem Presbyterium übergeben worden sei. Ein ursprünglich für Oktober ins Auge gefaster Termin sei fallen gelassen geworden, weil das geschrumpfte Presbyterium – nach dem Quartett waren noch zwei weitere Mitglieder ausgeschieden – sich erst einarbeiten und einige neue Projekte vorbereiten wollte, erklärte Helling, die als stellvertretende Vorsitzende des Presbyteriums die Versammlung eröffnete, ehe sie die Leitung an Pfarrerin Kerstin Goldbeck als Synodalassessorin übergab.

Roger Schneider, ein früherer Presbyter, wies darauf hin, dass es auch früher schon zu Rücktritten gekommen sei. In ihrem Rückblick erinnerte Goldbeck daran, dass vor dem Rücktritt eine mit Unterstützung des Kirchenkreises Hamm durchgeführte Mediation gescheitert sei. Auch die beiden Mediatoren hätten schließlich kapituliert, „weil sie womöglich das Ausmaß der Konflikte unterschätzt haben“. „Ich habe deutlich gemacht, wie sehr ich die Rücktritte bedauert habe“, bemerkte Goldbeck abschließend.

In Abwandlung des bekannten Gedichtes fühlte sich Dr. Gotthard Friedrich beim Gedanken an die Kirche „um den Schlaf gebracht“. Evangelische Kirche finde in der öffentlichen Wahrnehmung nur noch in sozialen Projekten statt, Pfarrer machten keine Hausbesuche mehr, auch wenn man sie darum bitte und um die Kinder-und Jugendarbeit sei es schlecht bestellt. Für seine Feststellung: „Die Kirchengemeinde ist tot“, erntete Friedrich Widerspruch. Unter anderem von Pfarrer Martin Frost, der bekannte, dass er froh sei, in einem Team arbeiten zu können und kein Einzelkämpfer mehr zu sein. Er kümmere sich um die Seniorenarbeit und koordiniere die musikalischen Aktivitäten und widersprach indirekt auch den Vorwürfen aus dem Umfeld der Paul-Gerhardt-Kirche, dort finde außer vierzehntägigen Gottesdiensten nichts mehr statt. Die Kinderkirche habe sich auf die beiden Hauptstandorte Paulus- und Christuskirche konzentriert, sagte Helling.

Für die älteren Gemeindeglieder bedauerte Gisela Schneider: „Früher war Kirche meine Familie. Das Gefühl habe ich heute nicht mehr.“ | Seite 4