Das große Thema zur Mitgliederversammlung der Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ( ADFC ) war die „Begegnungszone Weststraße“. David Knor , Mobilitätsmanager des Baudezernats der Stadt meinte: „Es funktioniert.“ Seinem Gastvortrag im Bürgerzentrum lauschten rund 20 Mitglieder.

Die Begrüßung übernahm Michael Scharf , Teamsprecher des Clubs im Kreisverband Münster. Er stellte sogleich das Tourenprogramm dieses Jahres vor. „Es gibt wieder eine Mischung aus kurzen und längeren Touren“, so Scharf. Dabei ist der Klassiker am 28. April die Ausfahrt in die Hammer Geithe. Auf die Spuren der Geschichte geht es am 26. Mai entlang der Römer-Lippe-Route unter dem Titel „Kanal und Meer“ bis zur Marina Rünthe. Zur großen Wochenendtour geht’s vom 29. bis 30. Juni nach Lippstadt. Am 28. Juli zieht es den ADFC in die Beckumer Berge und am 18. August folgt eine Münsterlandtour. Am 13. Oktober wird eine Fahrt zu Schloss Vornholz nach Ostenfelde angeboten. Schließlich beteiligt sich der Club wieder am Sommerfest des Fördervereins Fördertürme auf dem Zechengelände am 25. August. Scharf: „Natürlich laufen die Feierabendtouren in bekanntem Maße weiter.“

Gast und Mobilitätsmanager David Knor informierte schließlich die Fahrradfreunde über den gegenwärtigen Stand des Radwegeplans. Er umriss die Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaft für fußgänger- und fahrradfreundliche Städte (AGFS) des Landes. „Auch in Ahlen starten am 14. April die Fahrradaktionstage“, führte Knor aus. Er kündigte an, dass Fahrbahnmarkierungen von der Südspange bis zum Bahndamm kommen, sowie es wettermäßig möglich ist.