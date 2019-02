Abschied fällt doch ein wenig schwer

Am Mittwoch dieser Woche deutet im Büro des VHS-Chefs im Alten Rathaus noch nichts darauf hin, dass Rudolf Blauth seine Sachen packen würde. Die Papiertonne, die er sich immerhin schon mal an Land gezogen hat, ist gähnend leer. „Ich komme gar nicht zum Aufräumen“, sagt der 65-Jährige. Auch während des Gesprächs mit der „AZ“ klingelt immer wieder das Telefon, es geht um die Bestuhlung und die Technik für den Bildervortrag von Hans Kammerlander. Die Veranstaltung mit der Bergsteigerlegende heute Abend um 19 Uhr im Au­tohaus Ostendorf wird unwiderruflich Blauths letzte sein als Leiter der Volkshochschule Ahlen. Noch einmal, wie bei annähernd 400 Lesungen zuvor, wird er zu Beginn eines seiner berühmt-berüchtigten Interviews mit dem Gast führen, bei denen er in den zurückliegenden 25 Jahren etlichen Autoren und Referenten Geheimnisse entlockt hat, die sie eigentlich nie verraten wollten. Neben den großen Namen wie Ernesto Cardenal oder Hardy Krüger hätten ihn Reporter wie Friedrich Schreiber oder Jörg Armbruster oft am meisten beeindruckt, sagt Blauth, „wie sie für ihren Beruf brennen“, um zum Teil unter Lebensgefahren aus den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt zu berichten.

Auch den Ahlener Kommunalpolitikern fühlte Blauth im VHS-Wahlstudio im Ratssaal häufig lustvoll auf den Zahn, und seine Pressemitteilungen waren stets druckreif. Er wäre wohl gerne auch Journalist geworden. Aber es kam anders.

Geboren 1953 in Wuppertal und aufgewachsen in Delmenhorst im Oldenburger Land (Grünkohl mit Pinkel ist sein Leibgericht), studierte Blauth in Dortmund Erziehungswissenschaften. Als Kulturreferent des AStA kam er in Kontakt zur freien, alternativen Künstlerszene im Ruhrgebiet, die damals im Aufbruch war. Manche Freundschaften aus dieser Zeit halten bis heute, der Kabarettist Martin F. Risse, der Bildhauer Bernd Moenikes oder der Musiker Pit Budde sind nicht zufällig auch in Ahlen gut bekannt. Nach Abschluss des Studiums arbeitete Blauth zunächst als Museumspädagoge im Revierpark Wischling und im Dortmunder Museum für Kunst- und Kulturgeschichte, ehe er sich auf die Kulturentwicklungsplanung verlegte, u.a. für die Stadt Schwerte. Dadurch wurde der damalige Ahlener Kulturdezernent Christian Schmidt-Casdorff auf ihn aufmerksam, und 1988/89 schrieb Blauth auch für die Wersestadt den ersten Kulturförderungsplan. „Autoren lesen“ mit Schauspiellegende Hardy Krüger. Foto: Peter Harke

Dann sollte endlich Schluss sein mit den stets nur befristeten AB-Maßnahmen, Schmidt-Casdorff holte den kreativen Kopf in das städtische Kulturamt, betraute ihn mit der Stadtteilkulturarbeit. Blauth organisierte die ersten Koloniefeste, war Spiritus Rector des Rockmusikprojekts „Kumpels Erben“, begleitete die Erforschung und Aufbereitung der Zechen- und Stadtteilgeschichte durch Historiker wie Uwe Rennspieß oder Michael Huhn. Auch nach seinem Wechsel zur VHS im Jahr 1992, deren Leitung er 2003 dann von Gerd Schablowski übernahm, blieb der Diplom-Pädagoge dem Ostenstadtteil besonders verbunden. Von Kleinkunst „inne Laube“ bis zur „Zauberwelt der Sinne“ in der riesigen ehemaligen Maschinenhalle der Zeche mit fast 20 000 Besuchern – im Kleinen wie im Großen schuf Blauth neue, einzigartige Veranstaltungsformate, so auch die „längsten Stadtrundfahrten Deutschlands“, bei denen Figuren wie „der alte Fritz“ (Geisthövel) oder „Opa Grasgrün“ wieder zum Leben erweckt wurden.

Die „Politisch-Kulturellen Wochen“ erbte er von seinem Vorgänger Hans-Werner Gummersbach, feilte aber weiter am Konzept und baute vor allem die Kooperation mit den Schulen und anderen Partnern massiv aus, was auch für die „Woche der Brüderlichkeit“ oder die Afrika-Reihe gilt – und nach Blauths Kenntnis der VHS-Landschaft in dieser Form „nicht überall so gut gelingt“. Die große Offenheit und Bereitschaft zur Zusammenar­beit sei eine Stärke von Ahlen, findet er. Überhaupt: Ahlen sei „was Besonderes“, in vielerlei Hinsicht.

Über die „Kür“, die Projektreihen, hat Blauth stets darauf geachtet, die „Pflicht“, das „Kerngeschäft“, wie er es nennt, nicht zu vernachlässigen. Öffentliche Veranstaltungen sind das Gesicht der VHS, ihr Wesen machen die Sprach-, Gesundheits- oder Kreativkurse aus. An dieser Stelle gilt sein Dank den „vielen, vielen Kursleitern, ohne deren Engagement und Fachkenntnis die VHS nicht einen einzigen Tag überleben könnte“. Und ohne die die Ahlener Weiterbildungseinrichtung nicht bei Unterrichtsstunden und Teilnehmern landesweit spitze wäre. Wobei die jüngsten Rekordzahlen maßgeblich auf das Konto der Deutsch- und Inte­grationskurse gehen, die aufgrund des hohen bürokratischen Aufwandes für das ganze Team eine enorme Herausforderung bedeutet hätten. Als die Flüchtlinge ab Herbst 2015 in großer Zahl auch nach Ahlen kamen, sei es für ihn aber „keine Frage“ gewesen, „dass wir als VHS einen Beitrag zu ihrer Inte­gration leisten müssen“, sagt Blauth. Jedoch seien die letzten drei Jahre die stressigsten seines gesamten Berufslebens gewesen, und darum – wenn auch der Abschied „natürlich schon ein wenig schwerfällt“ – freut sich der glühende BVB-Fan durchaus auf den (Un-)Ruhestand. Darauf, häufiger ins Stadion gehen zu können, auf Spaziergänge mit dem jüngsten, vierbeinigen Familienmitglied daheim in Neubeckum und auf noch möglichst viele „erlebnisorientierte Studienreisen“, nicht nur nach Tansania mit dem Freundeskreis Bagamo­yo, dessen Vorsitzender er ist. Seine Nachfolgerin will er im Oktober dorthin mitnehmen, in der Hoffnung, dass auch Nadine Köttendorf vom Afrika-Virus infiziert wird. Aber erst mal muss Rudolf Blauth für sie noch das Büro aufräumen. Morgen, spätestens, ganz bestimmt.