Aderlass auf dem Campus

Ahlen -

Für Jan Erdbories war die Blutspende am St.-Michael-Gymnasium Premiere. Es war aber auch das erste Mal, dass die Spenden in den großen Anhängern auf dem Campus lief. „Wir vereinfachen die Abläufe“, sagt Theo Budt, Geschäftsführer des Ortsvereins des Roten Kreuzes in Ahlen. Die Blutspendenaktion an der bischöflichen Schule ist ein fester Termin im Kalender des Blutspendedienstes. „Wir sind dringend auf solche verlässlichen Aktionen angewiesen“, betont Frank Brokinkel vom DRK.