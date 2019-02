Das Motiv wird neben Handzetteln in den kommenden Tagen in der Ahlener Innenstadt und an den weiterführenden Schulen verteilt. Ein von Stefan Braunsmann entwickelter Kinotrailer weist schon jetzt auf den Aktionstag hin.

Seit dem Jahr 2016 nimmt Ahlen an der Aktion teil, wobei die Zahl der Kooperationspartner von Jahr zu Jahr gestiegen ist. Mit den Handball-Mädchen und Handball-Damen der Ahlener Sportgemeinschaft (ASG), dem St.-Vinzenz-Berufskolleg und dem Verein „Danceroom“ haben sich in diesem Jahr drei weitere Institutionen und Organisationen der Kooperation angeschlossen. Daraus erwächst die Zuversicht, dass die Zahl der Aktionsteilnehmer, ob tanzend oder nicht, sich auch erhöhen wird. Schon 2016 wurden 260 Aktionsteilnehmer gezählt, von den 30 den Flashmob mittanzten. Dieses Mal sollen sich, wenn das Wetter mitspielt, allein 100 Menschen am Tanz beteiligen.

Alle können, keiner muss sich am Tanz beteiligen. Wer Lust hat, sich einzubringen, kann sich bei den Proben am 6. Februar um 18 Uhr in der Familienbildungsstätte oder am 8. Februar um 18 Uhr im „Danceroom“ im Kleiwellenfeld 1-3 beteiligen. Natürlich darf auch ohne Vorbereitung auf dem Marktplatz mitgetanzt werden. Hilfestellungen gibt es in einem Video auf „Youtube“ unter dem Titel „One Billion Rising Ahlen“.

Das Internationale Frauenfrühstück wird am Stand wieder den Zeigefinger an der rechten Hand rot lackieren – als Symbol der Aktion. „Wir sind mit zwei Unterschriftenlisten für verfolgte Frauen dabei“, kündigte Adelgunde Tacken für ihre „Amnesty“-Gruppe an. Konkret geht es um zwei inhaftierte Frauenrechtlerinnen in Saudi-Arabien und eine Frau in Ägypten, die durch ihre Kritik an sexueller Belästigung eine Inhaftierung befürchten muss.

„Wir legen als Schule bewusst den Fokus auf Gewalt gegen behinderte Frauen gelegt“, kündigte Lehrerin Ulrike Dustmann vom Berufskolleg St. Vinzenz an, dass die Schülerinnen Christina Howein und Nisri Souqi in Ansprachen auf diese Problematik eingehen werden. Die Begrüßung wird durch Sabine Giesecke-Helweg erfolgen. Weitere Ansprachen werden von Adelgunde Tacken sowie Carolin Schnafel von den ASG-Handball-Mädchen gehalten. Mit dem Ausruf „Break the chain“ wird der Flashmob eröffnet.