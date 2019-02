Ahlen -

Ein „zeitloses Vergnügen“ bot die Gruppe „Timeless“ am Sonntagvormittag. Zum Frühschoppen-Konzert in der Gaststätte „Zisterne“ griffen die gestandenen Musiker tief in die Schatztruhe ihres Repertoires, das neben Klassikern der Beat-Ära auch so einige Schmankerl jüngerer Zeit bereithält.