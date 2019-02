Nachdem die lange Zeit totgesagte Entlastungstrasse, die zwischen Beckumer und Guissener Straße entstehen soll, erst vor wenigen Wochen für viele überraschend wieder aufs Tapet kam, wurde den Politikern nun ein Beschlussvorschlag unter den neuen Vorzeichen vorgelegt. Die besagen nämlich, dass das rund 18,25 Millionen Euro teure Projekt gefördert werden kann.

Sollte der im Raum stehende Zuschuss von 60 Prozent tatsächlich zum Tragen kommen, rückt die Tangente wieder in den Bereich des Möglichen für die Stadtverwaltung, die dann nur noch 7,3 Millionen Euro selbst tragen müsste. Zur verkehrstechnischen Analyse aktualisierte die Verwaltung ein Modell aus dem Jahr 2012. In dem neuen Datensatz werden Verkehrszunahmen deutlich, unter anderem auf dem Konrad-Adenauer-Ring, den mehr als 2000 bis 3000 Kraftfahrzeuge täglich mehr passieren als noch vor sieben Jahren.

Für die neue Strecke erwarten Fachleute eine Belastung von 5400 bis 8600 Fahrzeugen pro Tag. Dies, so die Prognose, führe zu einer spürbaren Entlastung der vorhandenen Alternativroute über die Landesstraße 547. Auch im Bereich Dolberger Straße / Zeppelinstraße erwarten die Verantwortlichen einen Rückgang der Belastung um knapp 7000 Fahrzeuge pro Tag.

Die Osttangente soll, sofern sie beschlossen wird, in drei Finanzierungs- und Bauabschnitte eingeteilt werden. Der erste Bauabschnitt beginnt an der Guissener Straße (Kreisstraße 27) und endet mit einem Kreisverkehr an der jetzigen Zufahrt von der Bergamtsstraße in das Gewerbegebiet Zeche Westfalen. Neben dem Straßenbau ist hier ein Brückenbauwerk über die Werse erforderlich, da dort ein Überschwemmungsgebiet liegt.

Nach dem Betriebsausschuss wird die Osttangente auch im Stadtplanungs- und Bauausschuss am Donnerstag, 7. Februar, beraten. Es folgen der Finanz- und Personalausschuss (11. Februar) sowie der Hauptausschuss (12. Februar). Neben dem Baubeschluss geht es dann auch um die Rücknahme eines Ratsbeschlusses aus dem Jahr 2014, der vorsah, das Osttangentenprojekt nicht weiter zu verfolgen.