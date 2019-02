„Es handelt sich um eine Größenordnung, die zum wiederholten Mal über der Summe der Vorjahre liegt“, sagt der Behördenleiter. Damit setze sich ein positiver Trend fort. Der Hauptanteil entfällt mit 317 Millionen Euro auf die Lohnsteuer. „Hier sehen wir einen Zuwachs von 4,78 Prozent auf 14,4 Millionen Euro“, ergänzt Peter Lanz , stellvertretender Dienststellenleiter, und leitet über zum zweitgrößten Posten des Steueraufkommens – die Umsatzsteuer. „Die Verbraucher entrichteten insgesamt 235 Millionen Euro“, so Amtsleiter Kruse . Dies sei am „Gesamtbudget“ zu rund einem Drittel beteiligt und im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleich geblieben.

Für die Bürger hatten die Amtsleiter einige Änderungen zu den Abgabefristen verkündet. „Für das Jahr 2018 können sich die Bürger für ihre Steuererklärungen erstmals mehr Zeit lassen“, erklärte Kati Hellmig, Geschäftsstellenleiterin und Pressesprecherin. So verlängert sich die gesetzliche Abgabefrist um zwei Monate. Damit muss die Einkommensteuererklärung bis zum 31. Juli 2019 abgegeben sein. Hat ein Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein mitgewirkt, müssen die Erklärungen erst Ende Februar 2020 vorliegen.

Und das geht mit „Elster“ elektronisch – am Computer erstellt und online ans Finanzamt geschickt. Unter www.elster.de steht das Programm „Mein Elster“ kostenlos zur Verfügung. Neben der elektronischen Erstellung der Steuererklärung können dort die aktuellen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) eingesehen werden. Auch Einsprüche sind damit möglich, dazu Anträge auf Fristverlängerung oder Anpassung der Vorauszahlungen beantragt werden. Wer sich unter „Mein Elster“ registriert, erhält ein persönliches Zertifikat und hat einen bequemen, sicheren und papierlosen Zugang zum Finanzamt. Zusätzlich steht nach der Registrierung die vorausgefüllte Steuererklärung zur Verfügung. Die übermittelten Daten können schnell und sicher abgerufen und direkt in die Steuererklärung eingefügt werden. „Die vorausgefüllte Steuererklärung hat den Vorteil, dass vorliegende Daten nicht mehr eingegeben, sondern nur noch zu überprüfen und nötigenfalls zu ergänzen sind“, erläutert Kruse. Daten können ab dem zweiten Jahr aus dem Vorjahr übernommen werden. Bei Fragen rund ums Programm stehen die Finanzamts-Kollegen unter der Hotline 0 25 21 / 25 17 19 zur Verfügung.

Schließlich ist das Amt auch ein Ausbilder. „Im vergangenen Jahr beendeten sechs Finanz- und Steueranwärter ihre Ausbildung mit Erfolg“, gab Oliver Kruse an. Im September 2019 werden wieder sechs Finanzanwärter und vier Steueranwärter ein Studium oder die Ausbildung dort beginnen. Die Finanzverwaltung eröffnet im April 2019 das Online-Bewerberportal unter www.ausbildung-im-finanzamt.de für den Ausbildungsbeginn 2020. Um interessierten Jugendlichen einen Einblick in das Berufsbild zu ermöglichen, bietet das Finanzamt Beckum am Schnuppertage und viertägige Praktikum an. Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail an service@fa-5304.fin-nrw.de oder telefonisch unter der Nummer 0 25 21 / 25 17 17 möglich.