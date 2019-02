Am Ende seiner letzten Veranstaltung am Samstagabend im Autohaus Ostendorf konnte sich der scheidende VHS-Leiter nicht dagegen wehren, dass Inhaber Timm Ostendorf es ihm entwand, um sich für die langjährige gute Zusammenarbeit zu bedanken, in deren Rahmen die Mercedes-Vertretung schon für zahlreiche Autorenlesungen mit Prominenten wie Christine Westermann, Wladimir Kaminer oder Hardy Krüger Gastgeber war.

„Sie leben das, was Sie tun“, meinte Ostendorf. Blauth hinterlasse große Fußstapfen, so wie Hans Kammerlander im ewigen Eis der Achttausender. Der Extrem-Bergsteiger und -Skifahrer aus Südtirol zeigte in seinem eineinhalbstündigen Vortrag vor 230 Besuchern atemberaubende Bilder von Expeditionen in den Alpen und im Himalaya.

Technische Unterstützung leistete Peter Gebhard, Multivisionsreferent aus Paderborn, der Leinwand und Beamer zur Verfügung stellte. Kooperationspartner war der Alpenverein Beckum-Ahlen. (Ausführlicher Bericht in der Dienstagausgabe der „Ahlener Zeitung“.)