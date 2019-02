Ein 40-jähriger Warendorfer befuhr am Montag gegen 15.10 Uhr mit seinem Pkw die Rottmannstraße. Beim Abbiegen in die Emanuel-von-Ketteler-Straße stieß er nach Polizeiangaben mit einer in gleicher Richtung fahrenden 55-jährigen Ahlenerin zusammen. Sie war mit ihrem Pedelec in Richtung Innenstadt unterwegs und zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu.