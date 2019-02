Seit Bundesfinanzminister Olaf Scholz seine Pläne zur Reform der Grundsteuer vorgelegt hat, ist auch Kämmerer Dirk Schlebes beruhigter. Denn das jetzt vorgeschlagene Modell ist ein Kompromiss zwischen den Befürwortern einer auf größtmögliche Gerechtigkeit ausgelegten, aber sehr aufwendigen Lösung und einer mehr pragmatischen und einfacher zu handhabenden Reform.

Wichtig aus Sicht des Kämmerers ist vor allem, dass sie aufkommensneutral erhoben werden kann und dass sich der Aufwand für die Kommune in Grenzen hält. „Die Grundsteuer A ist für die Kommunen die verlässlichste Einnahme“, erklärt Schlebes. In Zahlen sind das alljährlich rund zehn Millionen Euro, die in die Stadtkasse fließen. Weil die Berechnungsgrundlage – der sogenannte Einheitswert, der im Westen aus dem Jahr 1964, im Osten aus 1935 datiert – völlig überholt war, hatte das Bundesverfassungsgericht die Regelung für verfassungswidrig erklärt und dem Gesetzgeber aufgegeben, bis Ende 2019 die Steuer auf eine neue gesetzliche Basis zu stellen.

Finanzminister und SPD im Bund hatten ursprünglich ein Modell bevorzugt, das neben dem Bodenrichtwert, der Fläche des Grundstücks und der bebauten Fläche auch die Kaltmiete und das Baujahr berücksichtigte. Dagegen hatte neben den Verbänden der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft auch der Koalitionspartner CDU mobil gemacht. Selbst die deutlich abgespeckte Version geht den Lobbyisten und den Bayern noch zu weit. „Ich rechne noch mit leichten Korrekturen oder Ausnahmetatbeständen“, führt Schlebes aus und sieht die Gefahr, dass die Mieten, die in vielen bayerischen Städten jetzt schon über dem Bundesdurchschnitt liegen, noch weiter steigen könnten.

Weniger verständnisvoll ist der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup, der den Kompromiss mit ausgehandelt hat. Es sei unseriös, wenn der bayerische Ministerpräsident Söder jetzt die vorgeschlagene Regelung als „noch nicht zustimmungsfähig“ bezeichne. „Wir machen eine Reform für ganz Deutschland, und nicht nur für Bayern“, grollt Daldrup gegen den bayerischen Löwen.