Seitdem ist viel passiert. „Ich habe mich immer weiter herausgearbeitet und viele Musik-Profis kennengelernt“, verrät der aus Ahlen stammende passionierte Gitarrist, der mittlerweile in Mönchengladbach lebt, rückblickend im Telefoninterview mit der „Ahlener Zeitung“.

Vielen Musikbegeisterten aus seiner Heimatstadt dürfte Maurus Fischer als Gitarrist der „Pink-Floyd“-Tribute-Gruppe „Kings Of Floyd“ ein Begriff sein, mit der er rund 50-mal im Jahr auf großen Bühnen steht. Mit etwas intimeren Klängen als jenem opulenten Sound der britischen Rock-Giganten – von den „Kings Of Floyd“ auch schon in der Ahlener Stadthalle aufgeführt - dürfte nun bei der Santana-Hommage im Saal des Bürgerzentrums und somit mehr in Club-Atmosphäre zu rechnen sein.

Die Formation „ Viva Carlos “ würdigt dabei den Ausnahmegitarristen Carlos Santana. Und wenn Maurus Fischer beim Konzert in der ehemaligen Schuhfabrik zu rhythmischen Klassikern wie „Samba Pa Ti“ oder „Maria Maria“ in die Saiten greift, dann habe er beim Latin Rock des Musikers mit mexikanischen Wurzeln „mehr Freiräume“. So umschreibt er den Unterschied zur Tribute-Band, der er angehört - und damit zur Musik von „ Pink Floyd “. Dabei werden bei „Viva Carlos“ namhafte professionelle Musiker an der Seite von Maurus Fischer auf der Büz-Bühne stehen: Etwa Sänger Rob Reynolds, der schon mit Rocklegenden wie David Bowie oder der Gruppe „Procul Harum“ zusammenwirkte. Der werde sogar extra für den Auftritt in Ahlen aus Großbritannien eingeflogen, erzählt Fischer. Und Bassist Ian Stewart, ebenso wie Fischer festes Mitglied bei den „Kings Of Floyd“, begleitete unter anderem keinen geringeren als Roger Hodgson von „Supertramp“.

Doch jenseits großer Namen der Rockszene und seinem Gitarrenspiel bei den „Kings Of Floyd“: Fischer ist im Gespräch schon eine gewisse Vorfreude anzumerken, die Musik von Carlos Santana in seiner Geburtsstadt zusammen mit versierten Profimusikern darzubieten, die in dieser Zusammensetzung wegen anderer Verpflichtungen eher selten auftreten.

Wenn sich Maurus Fischer bei den südamerikanisch-rhythmischen Stücken von Carlos Santana etwas mehr interpretatorische Freiräume beim (Solo-)Spiel einräumt als bei einem Tribute-Konzert mit der Musik von „Pink Floyd“, heißt es am Samstag, dem 9. Februar, ab 20 Uhr im Bürgerzentrum Schuhfabrik wohl nicht umsonst in temperamentvollem Spanisch: „Viva Carlos!“