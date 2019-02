Procar übernimmt insgesamt fünf Standorte von Hakvoort im Münsterland, neben dem Stammhaus an der Weseler Straße in Münster handelt es sich um die Niederlassungen in Ahlen, Warendorf, Lüdinghausen und Emsdetten. Hakvoort habe „nicht verkauft, weil er musste, sondern, weil er wollte“, um sich künftig auf andere Regionen zu konzentrieren, so Sascha Müller , Leiter Vertriebssteu­erung und Marketing bei Procar, im Gespräch mit der „AZ“. Müller spricht von sehr fairen, partnerschaftlichen Verhandlungen.

Für den „funktionierenden“ Standort Ahlen sehe sein Un­ternehmen auf jeden Fall eine gute Perspektive, erklärt Müller. „Sonst hätten wir ihn nicht übernommen.“ Alle 25 Mitarbeiter würden weiterbeschäftigt. Der alte Name „Auto Mertens“, den Hakvoort beibehalten hatte, wird allerdings in Kürze endgültig Geschichte sein, man werde auch diese Filiale „umflaggen“, kündigt der Vertriebschef von Procar an.

Für die Kunden werde die Übernahme nur Vorteile mit sich bringen, sagt Müller, sie hätten künftig eine größere Auswahl unter ständig rund 2500 Neu- und Gebrauchtwagen, neben BMW auch der Marken Mini und Rolls Royce. An welchen „Stellschrauben“ man „im Kleinen“ eventuell drehen werde, um Angebot und Service noch zu verbessern, werde man sehen.