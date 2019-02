Ahlener ohne Flieger in der Ferne

Urlaubsgrüße von Lanzarote, die der Not geschuldet sind: „Wie komme ich jetzt zurück nach Ahlen?“ Gute Frage, die auch Susanne Fabian und Carola Contrino an diesem frühen Dienstagmorgen nicht beantworten können. Die Germania-Pleite hat das Duo aus dem Reisebüro Dr. Pieper eiskalt erwischt. So wie einen ihrer Kunden, der ausgerechnet an diesem Dienstag zurückfliegen sollte. Nur womit?

„Es ist eine Frechheit, dass keiner vorab informiert wurde“, lässt Carola Contrino ihren Ärger kurz raus, um dann am Telefon den nächsten Anrufer freundlich zu beruhigen. Die Apparate klingeln nonstop, seitdem die Damen am Platz sind. Beide haben es aus dem Radio erfahren. Andere auch. Nach der ersten halben Stunde stehen schon 15 Kunden auf der Liste, die wissen wollen, was aus ihrer Flugreise wird. Und der Tag ist noch jung. Antworten könnten die jeweiligen Veranstalter geben, doch deren Leitungen sind dauerbesetzt.

Ihre Anruferliste wächst und wächst: Carola Contrino aus dem Reisebüro Dr. Pieper. Foto: Ulrich Gösmann

Die beiden Reiseverkehrskauffrauen sind krisenerprobt. Nach der Air-Berlin-Pleite nun das. Es müsse ja alles billig sein, sagt Susanne Fabian. „Ja, ja. Geiz ist geil.“ Für 19 Euro um die halbe Welt – da blieben andere irgendwann auf der Strecke. Und Germania sei so eine tolle Airline (gewesen), mit der sie im Vorjahr erst noch geflogen sei. Super Service, neue Maschinen, absolut pünktlich. Und so unkompliziert. Bestätigt auch Carola Contrino: „Man musste Rollatoren und Rollstühle nicht einmal extra anmelden.“

„ Und das jetzt zur Hauptbuchungszeit. Und das jetzt zur Hauptbuchungszeit. “ Carola Contrino

Gut ein Drittel ihrer Kunden dürfte die Germania-Pleite treffen. „Und das jetzt zur Hauptbuchungszeit“, konkretisiert Carola Contrino. Das sei auch schade für den Flughafen Münster-Osnabrück, der sich doch zuletzt so schön entwickelt habe. Ein Großteil der Kunden wolle ausdrücklich von hier fliegen.

Susanne Fabian will‘s noch immer nicht glauben, auch wenn die Germania schon seit Wochen mit schweren Flügeln durch die Gazetten gleitet. „Wir hatten die Info, dass bis zum Sommer der Flugbetrieb gesichert ist.“ Diesen Kenntnisstand hätten sie mit gutem Gewissen an ihre Kunden weitergegeben. Zuletzt an diesem Montag.

Dass viele erst im Frühsommer mit der Germania abheben sollten, macht diesen Dienstag etwas entspannter. Auch die Tatsache, dass seit Inkrafttreten des neuen Reisegesetzes die meisten Ur­lauber pauschal buchen. Jetzt sei es Sache des Veranstalters, ein passendes Flugzeug zu finden. Contrino: „Wer getrennt gebucht hat, hat jetzt allerdings die A-Karte.“

Was an diesem Dienstag aus einem der ersten Anrufer des Morgens wird, der mit gepackten Koffern auf Lanzarote sitzt, bleibt am Vormittag noch offen. Die Air-Berlin-Pleite habe gezeigt, dass so manche Reise in die Verlängerung ging, erinnern die Urlaubsplanerinnen vom Markt. Der Tag werde es noch zeigen. . .