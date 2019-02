Eine Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten 14-jährigen Radfahrer meldet die Polizei. Demnach ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend um 18.15 Uhr an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring / Ecke Warendorfer Straße. Der 14-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad den Ring in Richtung St.-Michael-Gymnasium und überquerte ihn an der Ampel die Warendorfer Straße. Hierbei musste er stark bremsen, da ein bislang unbekannter Autofahrer vom Konrad-Adenauer-Ring nach rechts auf die Warendorfer Straße abbog. Der junge Ahlener stürzte zu Boden und verletzte sich. Außerdem entstand ein Schaden von 150 Euro. Der Autofahrer entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne die Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Der flüchtige Pkw war nach Angaben des Radfahrers schwarz. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 96 50, oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.