Vorhelmer demonstrieren Geschlossenheit

Die Gewerbetreibenden aus dem Hellbachdorf wollen in diesem Jahr noch geschlossener als bisher auftreten. Das demonstrieren sie nicht nur im September beim „Pöggskenmarkt“, der alle zwei Jahre in Vorhelm stattfindet. Erstmals sind sie auch mit einem Gemeinschaftsstand auf der „Ahlener Woche“ vertreten.

Beide Veranstaltungen standen am Dienstagabend im Mittelpunkt einer Mitgliederversammlung des Gewerbevereins Vorhelm im Hotel-Restaurant Witte, an der aus aktuellem Anlass auch Carlo Pinnschmidt als Vertreter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen (WFG) teilnahm. Er gab den Anwesenden gleich einen Sachstandsbericht zur Vorbereitung der Messe, die vom 5. bis 7. April auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz ausgerichtet wird. Dabei stieß Pinnschmidt durchweg auf Interesse der Vorhelmer. Auch deswegen, weil der Großteil der Kosten durch die Kasse des Gewerbevereins getragen werden und jedem einzelnen Unternehmen keine Kosten entstehen.

„Wir haben schon im Jahr 2015 die Idee gehabt, uns an der ,Ahlener Woche‘ zu beteiligen“, erklärte Guido Keil im Namen des Organisationsteams. „Jetzt klappt es endlich.“ Vorgesehen sei eine Außenfläche mit Pagodenzelt, Bereits jetzt habe er zehn feste Zusagen, weitere Rückmeldungen erwarte er in den nächsten Tagen. Ebenso reizvoll für die Beteiligten: „Man muss nicht alle drei Tage am Stand sein“, sagte Keil. Eine Stammbesetzung von drei Personen sei fix, die Nachtaufsicht stelle ohnehin der Veranstalter.

Carlo Pinnschmidt legte den Beteiligten vor allem den ersten Abend ans Herz, der als Ausstellerabend auch der Kontaktpflege dienen soll. „Jeder kann gute Kunden dazu einladen. Dazu stellen wir Ihnen auch Freikarten zur Verfügung.“

Im Namen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen (WFG) nahm Carlo Pinnschmidt an der Versammlung des Vorhelmer Gewerbevereins teil. Foto: Christian Wolff

Guido Keil wird für den Gewerbeverein nun die Teilnehmer sammeln. „Wer noch dabei sein möchte, sollte sich bei mir melden“, riet er. Anschließend sollen die Standflächen zugeteilt werden.

Der zweite zentrale Punkt des Abends, der nächste „Pöggskenmarkt“ auf dem Vorhelmer Dorfplatz, soll am 21. und 22. September stattfinden. „Wir haben lange über dem Termin gebrütet, weil an den meisten Wochenenden in dem Zeitraum schon unzählige andere Veranstaltungen sind“, beschrieb Guido Keil. Die Entscheidung sei nun in Abstimmung der Interessengemeinschaft Vorhelmer Vereine und Verbände (IG VVV) getroffen worden.

Details zum Programm folgen noch. Fest steht: Am Samstagabend gibt es wieder ein „Biergarten-Open-Air“ mit Livemusik. Der Sonntag steht unter der Regie von Gruppen, die sich auf Bühne und Ständen präsentieren. Auch die Patenkompanie wird stärker eingebunden. Wie Major René Rieckmann, Chef der Ersten aus der „Westfalen-Kaserne“, mit Keil bereits besprochen hat, ist eine Fahrzeugschau angedacht. Luise Wedepohl und weitere Gewerbevertreter könnten sich auch gut vorstellen, die Bundeswehr mit einer Gulaschkanone in die Verpflegung einzubinden.