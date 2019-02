Gastromeile: SPD stellt sich quer

Nur eins ist sicher: In dem Zustand, in dem sie sich befindet, kann die Südstraße nicht bleiben. In diesem Punkt stimmten die Fraktionen in der Sitzung des Betriebsausschusses überein. Ansonsten zeigten die Sozialdemokraten wenig Neigung, der CDU-Anregung, die Südstraße ähnlich auszubauen wie die Weststraße, zu folgen. Einen entsprechenden Prüfauftrag unter Einbeziehung der Suche nach einem Standort für ein Parkhaus hatten die Christdemokraten in einem ihrer zahllosen Anträge bei der Haushaltsverabschiedung in der Dezember-Ratssitzung erteilt.

Stadtbaurat Andreas Mentz hatte den Mitgliedern des Betriebsausschusses zunächst das Vorgehen der Verwaltung erläutert. Und das sollte wie folgt aussehen: Befragung der Anwohner im März bei einer internen Zusammenkunft, gefolgt von einer Bürgerversammlung im Mai, wo die Gestaltungspläne der Bürgerschaft vorgestellt werden könnten. In der letzten Sitzung des Fachausschusses vor den Sommerferien am 26. Juni könnte dann der Ausbaubeschluss gefasst werden.

Die Südstraße als Gastromeile? Foto: Ulrich Gösmann

„Moment mal“, meldete sich Karl-Heinz Meiwes für die SPD zu Wort und monierte, dass es ja nicht nach der Nase der CDU gehen könne. Im Haushalt stünden 300 000 Euro bereit für die Wiederherstellung der Fahrbahn. Für die nach Darstellung von Mentz eine Asphaltdecke geplant ist und nicht mehr. „Von einer Steigerung der Aufenthaltsqualität war nicht die Rede“, echauffierte sich Meiwes. Zudem sei dem CDU-Antrag ein wesentlicher Teil seiner Substanz abhanden gekommen, nachdem die Verwaltung festgestellt habe, dass der Parkplatz von Sport Arnemann für ein Parkhaus definitiv zu klein sei. Parkplätze aber sind nach Auffassung der Christdemokraten dringend geboten, da durch einen verkehrsberuhigten Ausbau der Südstraße etliche entfielen.

Karl-Heinz Meiwes blieb nicht der einzige, dem die Vorgehensweise missfiel. Für die Liberalen meldete Andreas Huesmann Kritik an dem Verfahren an. Vor dem Gespräch mit den Anwohnern müsse die Parkplatz- oder Parkhausfrage geklärt sein, verlangte der FDP-Vertreter. Und Meiwes legte in diesem Sinn noch einmal nach. In jedem Fall sei es die falsche Reihenfolge, zunächst die Anlieger nach ihren Wünschen und Anregungen zu befragen. Als Erstes müsse doch einmal der Betriebsausschuss mit dem Thema befasst werden. Ralf Marciniak warb um Verständnis dafür, dass der CDU erst nach Fertigstellung der Weststraße der Gedanke gekommen sei, die Südstraße als Gastronomiemeile zu gestalten. Angeblich ist auch ein weiterer Spanier interessiert, sich dort anzusiedeln. Trotz der Kritik will die Verwaltung wie vorgestellt vorgehen.