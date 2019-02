Ein dickes Pensum an Aufträgen nahmen Verwaltung und Umweltbetriebe am Dienstag aus der Sitzung des Betriebsausschusses mit. Für einen dicken Brocken sorgte Bernd Döding als Leiter der Umweltbetriebe selbst, als er die unhaltbare Situation auf dem Parkplatz an dem aufgegebenen Tiergehege in der Langst ansprach.

Eine nicht näher zu quantifizierende Anzahl von Mitbürgern nutze den Platz, um Müll in der Landschaft zu entsorgen. Des Öfteren seien die Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe gezwungen, dort den Unrat einzusammeln und abzufahren. Darunter befänden sich auch immer wieder Gegenstände, die auf dem Wertstoffhof kostenlos entsorgt werden könnten. Sollte keine Besserung eintreten, so Döding, werde er den Platz sperren lassen. Über diese Möglichkeit wolle er die Politik frühzeitig in Kenntnis setzen.

Des Weiteren deuten zahlreiche Fundstücke darauf hin, dass auf dem Parkplatz ein intensiver Begegnungsverkehr stattfindet.

Auch SPD-Ratsherr Thomas Kozler hatte noch das eine oder andere auf dem Herzen. So forderte er die Verwaltung auf, doch einmal über den Sachstand zur Verbesserung der Beleuchtung in der Unterführung am Konrad-Adenauer-Ring zu berichten. Auch wie es auf der Jahnwiese weitergehe, interessierte ihn. Ratskollege Reinhard Baldauf bat die Verwaltung, die Verkehrssicherungspflicht der Stadt auf der Zuführung zur Kläranlage verstärkt wahrzunehmen.