Licht vermisst Peter Schmies auf der zur Begegnungszone umgestalteten Weststraße. Doch darauf soll das CDU-Mitglied im Betriebsausschuss die längste Zeit gewartet haben, antwortete Stadtbaurat An­dreas Mentz . Wie vorgesehen, sollen noch im Laufe dieses Monats neue Lampen aufgestellt werden. „Der Hersteller hatte Lieferschwierigkeiten“, erklärte Mentz. Gleiches trifft auf die Bänke zu, die ebenfalls noch aufgestellt werden sollen.

Womöglich kommt die Weststraße auch als Blaupause für die Südstraße in Betracht, wie das Fachgremium in seiner Sitzung am Dienstag diskutierte. Mentz erklärte, dass die Anlieger der Weststraße zu erkennen gegeben hatten, dass sie auf das Blech vor ihren Geschäften auch gut verzichten könnten – entgegen der Annahme, sie würden bei der Vorstellung der Umgestaltungspläne auf die Parkplätze bestehen. Ähnliches erhofft sich die Verwaltung jetzt von den Anwohnern der Südstraße, die sich auch bereits verschiedentlich mehr Aufenthaltsqualität gewünscht haben.