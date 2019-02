An der Versammlung nahm neben Pfarrerin Dr. Petra Gosda auch die neue Presbyterin Dr. Ulrike Frede teil. Sie wollte die Frauenhilfe einmal näher kennenlernen. Auch die Frauenhilfe-Bezirksverbandsvorsitzende Karin Hildebrandt stieß im Verlauf der Versammlung dazu.

In ihrer Andacht zur Einleitung machte Pfarrerin Dr. Petra Gosda den überwiegend anwesenden Senioren Mut: Mit dem Alter würden Menschen zwar an Leistungsfähigkeit verlieren und langsamer werden, Christen aber sollten sich in diesem Punkt dem Urteil der Leistungsgesellschaft entziehen, weil sie darauf bauen können, dass Gott sie immer wertachtet. „Egal, was wir leisten – Gott liebt mich!“, erinnerte Gosda. Unzufriedenheit ob des Leistungsabfalls sollte also vermieden werden.

Bei den Vorstandswahlen verzichtete Sabine Buchholz aus beruflichen Gründen auf eine Wiederwahl. Sie hatte die Frauenhilfe fünf Jahre lang geleitet, in der sie auch neue Mitglieder gewinnen konnte. Aktuell sind es 49. „Die Zeit mit dir ist wie im Flug vergangen. Es ist immer viel los gewesen in der Frauenhilfe“, lobte Pfarrerin Dr. Petra Gosda die scheidende Vorsitzende dafür, dass sie auch neue Dinge angepackt hat.

Zur neuen Vorsitzenden wurde Barbara Westphal gewählt. Sie konnte zahlreiche gute Wünsche entgegennehmen. „Ich wünsche dir viel positive Energie für die Menschen, die dich mögen“, gab Vorgängerin Sabine Buchholz ihr mit auf den Weg. Pfarrerin Dr. Petra Gosda bat die Mitglieder, die neue Vorsitzende nach Kräften zu unterstützen.

In ihren Ämtern einstimmig bestätigt wurden Marion Schröder als Kassiererin, Christa Ruch als ihre Stellvertreterin sowie Helmi Kostros als Schriftführerin. Als Kassenprüferin schied Erika Flecke aus, als ihre Nachfolgerin wurde Sabine Buchholz gewählt. Waltraud Sosnowski bleibt Kassenprüferin. Alle Abstimmungen verliefen einstimmig. Vor den Personalabstimmungen beschlossen die Mitglieder, dass alle Ämter zukünftig auf drei Jahre gewählt werden.