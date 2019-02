Laut Polizeiangaben befuhr um 16.41 Uhr ein 22-jähriger Ahlener mit seinem VW die Ketteler-Straße aus Richtung Feldstraße kommend in Richtung Zeppelinstraße. In Höhe der Einmündung Ludgeristraße fuhr er auf den Wagen einer 40-jährigen Ahlenerin auf, die verkehrsbedingt mit ihrem Toyota wartete. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer sowie die 53-Jährige Beifahrerin des 22-Jährigen verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 4500 Euro.