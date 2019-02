„Das ist ein Nachbarland von Balkonien“, witzelte ein Leser. „Das liegt südlich von Atlantis neben Mittelerde“, schrieb ein anderer, offensichtlich ein „Herr der Ringe“-Fan. Ein Facebook-Nutzer behauptet, „Kranien“ sei nichts anderes als „Bielefeld“ - also ein Ort, den es in Wahrheit gar nicht gibt.

Einen ganz ernst gemeinten Hinweis schickte ein Leser sowohl an die Redaktion als auch an die Polizei in Ahlen: Bei „Kranien“ könne es sich um Krajina handeln, vermutet er. Krajna, konkret „Republik Serbische Krajina“, war ein selbst-ernannter Protostaat auf kroatischem Territorium, der zur Zeit des Balkankrieges ausgerufen wurde und in dieser Form nur zwischen 1991 und 95 existierte.

Also alles ein großes Missverständnis?

„Ich glaube nicht“, lacht Polizeihauptkommissarin Susanne Dirkorte-Kukuk, Sprecherin der Kreispolizei Warendorf. Dafür sei der ganze Sachverhalt „doch etwas zu abenteuerlich“. So wusste der Autofahrer offensichtlich nicht, wo dieses „Kranien“ liegt, in dem er seinen Führerschein gemacht haben will. „Und gebürtig kam er da auch nicht her“, bestätigt sie, „sondern aus Syrien“.

Der Führerschein, der vermutlich keiner ist, liegt inzwischen im Posteingang der Staatsanwaltschaft. „Wie bewerten die Sache als Straftat“, sagt Dirkorte-Kukuk. Für „Fahren ohne Fahrerlaubnis“ droht eine saftige Geld- oder sogar eine Haftstrafe.