Gravierte Grubenlampe für Uwe I.

„Ohne Karneval können wir nicht sein“, sangen die „Neustädter“ beim Einzug in den Saal. Und tatsächlich folgten zahlreiche Ahlener Jecken der Einladung; der Saal war sehr gut gefüllt. Die Gäste erlebten gleich zu Beginn eine neue Ahlener Musiktruppe, das Fanfarenkorps „Thekenfighter“, die sich erst vor vier Monaten gegründet hatte. Die brachte viel Schwung in die Bude. Umjubelt war auch das neue Tanzmariechen Nina Kremer, das sachte an die Bühne herangeführt werden soll. Zu einem ersten Auftritt reichte es nicht, dafür aber zur Gratulation zum siebten Geburtstag durch Präsident Uwe Lüggert und seinen Vize Gorden Behrens.

Zu späterer Stunde wurden außerdem Ursula Rische für 40 Jahre und Andrea Heitkamm für 20 Jahre Mitgliedschaft mit Urkunden geehrt.

Kostümball der KG „Neustadt“ 1/34 Buntes Getümmel und jede Menge Spaß gab‘s beim Kostümball der KG „Neustadt“ im „Hof Münsterland“. Foto: Ralf Steinhorst

Die Formel-1-Saison ist zu Ende? Nicht bei der Tanzakademie der KG „Nett un oerndlik“, die ein heißes Rennen auf die Bretter brachte. „Ich kriege das nicht mehr so hin“, zeigte sich Präsident Uwe Lüggert beeindruckt. Aber auch das Tanzmariechen Leonie , die Beckumer Tanzgarde „Bei uns geht die Sonne nicht unter“, die Showtanzgruppen „Reloaded“ aus Welver und „Vinnix“ aus Neubeckum sowie Tanzmajor Phil von der KG „Nett un oerdlik“ fetzten unter großem Applaus über die Bühne.

Schlagersänger Michael Larsen brachte den Saal nicht nur „Na na na nana – hehe – Karneval“ in Wallung. Gleich mehrere Tollitäten enterten im Verlauf des Abends das Rampenlicht, beginnend mit dem Kinderprinzenpaar Mika I. (Behrndt) und Stella I. (Pohlmann) mit ihrer Standartenträgerin Emely Rebbert. „Ich hoffe ihr macht die Session weiter so wie bis jetzt“, lobte Marcus Schumacher, neben Uwe Lüggert Sitzungspräsident, die Nachwuchsjecken.

Da die KG „Neustadt“ gerne über den Tellerrand hinausschaut, ist sie seit fünf Jahren mit der Freckenhorster KG „Silber-Blau“ befreundet. Die brachte ihr Dreigestirn mit Prinz Fritz I., Ihre Lieblichkeit Prinzessin Leonie I. und ihre Deftigkeit Bauer Reiner I. mit. Schon wie im vergangenen Jahr begeisterte das Silber-Blaue Gesangsduo Celine und Markus mit seinem Song „Deine Himmelblauen Augen“.

Als Stadtprinz Uwe I. (Beyer) mit seiner Combo Ralf Mersch sowie Martina und Dieter Matz aufkreuzte, war das Tollitätentreffen perfekt. Für die Ahlener BVB-lastige Tollität gab es vom Schalke-lastigen Präsidenten Uwe Lüggert eine gravierte Grubenlampe als Geschenk. Der Stadtprinz konnte sich ein Frotzeln trotzdem nicht verkneifen: „Uwe, du machst das gut auf der Bühne. Sag doch einfach, du machst das so lange, bis Schalke Meister wird – das ist dann eine Lebensaufgabe!“