Die Maßnahme ist nötig, weil das Pflaster im Bereich zwischen Markt, Wilhelmstraße und Alter Hof zum Teil beschädigt und ganz schön schiefgefahren ist. Zudem, so Stadtsprecher Frank Merschhaus , „soll natürlich auch ein gescheiter Übergang zum Marktplatz her“. 400 Quadratmeter Verbundsteinpflaster werden von Stila Bau neu gelegt. „In drei Wochen“, so Frank Merschhaus weiter, dürfte alles fertig sein.

Die von der Stadt angekündigte Sackgassenregelung für Wilhelmstraße und Alter Hof tritt vermutlich erst am Mittwoch oder Donnerstag in Kraft. Über die Kurzfristigkeit dieser Ankündigung ist Anlieger Marcus Schulz nicht glücklich. Er macht sich am Montagvormittag Gedanken über die Warenanlieferung für sein Geschäft: „Die Lkw müssen dann rückwärts raus aus der Wilhelmstraße“, erklärt er, darüber müsse er die Anlieferer schließlich rechtzeitig informieren.