Einen Randalierer setzte die Polizei in den frühen Dienstagmorgenstunden fest. Laut Polizeibericht hatte der 22-jähriger an einer Tankstelle an der Beckumer Straße gewütet, sich dann uneinsichtig gezeigt. Dem erteilten Platzverweis sei er nur zögerlich nachgekommen. Einige Zeit später erschien der 22-Järhrige wieder an der Tankstelle und begann erneut zu randalieren. Daraufhin nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam und brachten ihn in das Zentralgewahrsam am Südberg.