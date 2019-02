Der Ahlener Marco Düsterwald übernimmt ab 1. September die Leitung der Volkshochschule Minden-Bad Oeynhausen. Der 41-jährige Diplom-Sozialpädagoge wurde am Montag auf der VHS-Zweckverbandsversammlung in Petershagen von den 28 anwesenden stimmberechtigten Vertretern der fünf Mitgliedskommunen einstimmig gewählt. Der jetzige Leiter der Weiterbildungseinrichtung, Dietmar Lehmann, geht Ende Mai in den Ruhestand. Zum Einzugsbereich der VHS gehören außer Minden und Bad Oeynhausen noch die Gemeinden Porta Westfalica, Petershagen und Hille.

Marco Düsterwald stammt ursprünglich aus Hückelhoven im Rheinland, hat in Münster studiert und dort seine Frau, eine gebürtige Ahlenerin, kennengelernt. Seit 2010 ist die Wersestadt der Lebensmittelpunkt der inzwischen vierköpfigen Familie. Beide Kinder besuchen die Martinschule, wo der Papa sich auch als Klassen- und Schulpflegschaftsvorsitzender engagiert.

Seit 2015 ist Düsterwald beim VHS-Landesverband NRW in Düsseldorf als Referent für politische Bildung, erweiterte Lernwelten und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Auch nach seinem Wechsel nach Minden will er „erst mal“ in Ahlen wohnen bleiben, sagte er im Gespräch mit der „AZ“.