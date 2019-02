Große Nachfrage, große Bühne: Am Mittwoch, 27. März, liest Tamina Kallert im Rahmen der VHS-Reihe „Autoren lesen“ aus ihrem Buch „Mit kleinem Gepäck“. Und das ab 19 Uhr in der Stadthalle.

Skurriles und Persönliches, manchmal Trauriges, vor allem aber viel Reiselustiges: Tamina Kallert erzählt von den Dingen, die in ihren Filmberichten so nicht zu sehen sind. Für ihre Sendung „Wunderschön“ hat die erfolgreiche Reisejournalistin über 70 Länder und Regionen bereist. Sie wandert, fährt Rad, Auto, Zug, klettert auf Vulkane, reitet auf Kamelen, sie besucht abgelegene Dörfer, einsame Inseln und pulsierende Städte. Reisen ist ihre Leidenschaft, und sie liebt es, in Welten einzutauchen, die sie noch nicht kennt. Mit ihrer warmherzigen und lebensfrohen Art öffnet sie die Herzen der unterschiedlichen Menschen. In ihrem Buch „Mit kleinem Gepäck“ geht es darum, Ballast abzuwerfen und durch das Reisen eine andere Sicht auf das Leben zu finden.

Journalistin Tamina Kallert moderiert das WDR-Reisemagazin „Wunderschön“ und die Sendungen „Tiergeschichten“, „Du bist Frühling“ und „2 für 300“.

Die VHS-Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Mayerschen Buchhandlung Sommer und der Volksbank Ahlen statt.

Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 14. Februar, in der VHS-Geschäftsstelle, bei der Mayerschen Buchhandlung Sommer und in der Vorverkaufsstelle der Stadthalle. Der Eintritt beträgt acht Euro, ermäßigt fünf Euro. Eine Ermäßigung ist auch für Mitglieder der Volksbank möglich.