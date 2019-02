Westfalen versprühen pure Lebensfreude

LR Health & Beauty und Guido Maria Kretschmer haben ihre Wurzeln in Westfalen – eine Zusammenarbeit liegt da doch auf der Hand. Guido Maria Kretschmer ist im Kreis Warendorf aufgewachsen und auch heute noch eng mit der Region verbunden. LR hat seinen Unternehmenssitz seit seiner Gründung 1985 in Ahlen und wurde im vergangenen Jahr mit dem Wirtschaftspreis der Stadt ausgezeichnet.

Mit der neu entwickelten Duftkollektion „Pure by Guido Maria Kretschmer“ setzen die beiden Partner LR und Guido jetzt erneut ein starkes gemeinsames Zeichen. Der Duft versprühe nicht nur pure Lebensfreude, sondern vermittele auch Werte, die dem Designer und der LR-Unternehmensgruppe gleichermaßen wichtig sind, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Sei echt. Sei natürlich. Sei einfach du selbst.“ – Das ist die Botschaft, die Guido mit dem neuen Duft von Ahlen in die Welt schickt. „Es ist eine Duftkollektion, die dir den Mut gibt, dein wahres Ich zu zeigen, zu genießen und mit dir im Reinen zu sein“, beschreibt der gebürtige Warendorfer seine neue Kreation.

„Pure by Guido Maria Kretschmer“ ist bereits die zweite Duftkollektion von LR und Kretschmer. Das Debüt von 2015, „Haute Parfum by Guido Maria Kretschmer“, avancierte zum meist verkauften Duft in der Geschichte von LR. „Ein Erfolgsgeheimnis ist sicherlich die intensive, offene und ehrliche Zusammenarbeit. Guido begeistert die Menschen mit Lebensfreude und positiver Energie. Er ist absolut authentisch und nahbar. Seine motivierende Nähe spüren und schätzen auch unsere Mitarbeiter und Vertriebspartner“, erklärt Jessica Deventer, Marketingchefin bei LR.

Jüngstes Beispiel sei das legendäre LR-Oktoberfest gewesen, das LR mit seinen Vertriebspartnern bereits Anfang Februar in München eingeläutet hatte. Auch Guido Maria Kretschmer kehrte in den Löwenbräukeller ein, um seine neuen Duftkreationen persönlich vorzustellen. Außerdem wurden bereits mehrere „Meet & Greet“-Events mit dem Modedesigner und ausgewählten Vertriebspartnern veranstaltet. „Pure by Guido Maria Kretschmer“ für Frauen sei frisch und sehr inspirierend, floral und fruchtig. „Pure“ für Männer offenbare sich mit seiner holzig-würzigen Note als Wohlfühlduft. Umgarnt werden die Flakons von einem feinen Stoffsäckchen, das Guido Maria Kretschmer eigens entworfen hat.