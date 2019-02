„Pferdemaue“ Zeit gut überbrückt

Heinrich Hötte steht für die dritte Generation des Familienbetriebs Hötte am Westhusener Weg, die fünfte Generation mit Enkel Nils steht schon in den Startlöchern. Vor über 60 Jahren – exakt am 19. Juli 1957 – legte Heinrich Hötte seine Meisterprüfung im Schmiedehandwerk bei der Handwerkskammer Münster ab und erhielt am Donnerstagvormittag den Diamantenen Meisterbrief aus den Händen von Dr. Peter Wagner , Bereichsleiter der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf, und Axel Graupe , Obermeister der Metallinnung Warendorf.

Heinrich Hötte wurde in seine berufliche Aufgabe hineingeboren. Erstmals wurde der Hufschmiedbetrieb Hötte im Jahr 1919 erwähnt, obwohl er älter ist. Somit wuchs der 1934 geborene Heinrich mit dem elterlichen Betrieb auf, den sein Vater Peter Hötte leitete. Eigentlich war seinem einzigen, zehn Jahre älteren Bruder Bernhard die Übernahme des Betriebs vorbehalten, doch die Kriegswirren machten diese Planungen zunichte, weil Bernhard nicht zurückkehrte.

Also trat Heinrich Hötte 1948 seine dreijährige Ausbildung an, die dann zur bestandenen Meisterprüfung am 19. Juli 1957 führte. Fünf Jahre später, im Jahr 1962, erfolgte dann der Generationenwechsel, der Jubilar übernahm für 35 Jahre die Leitung des Unternehmens. „Ich habe nichts anderes gekannt – ich hatte es auch nicht anders gewollt“, blickte Heinrich Hötte auf jene Jahre zurück, in denen er einen Strukturwandel zu überwinden hatte. Denn die Landwirtschaft stellte seinerzeit von Zugpferden auf Traktoren um, der Sportpferdebereich kam erst Ende der 1970er Jahre auf. „Es war eine pferdemaue Zeit“, wie es Sohn Jürgen Hötte ausdrückte.

Heinrich Hötte hat in dieser Zeit mit dem Metallbau seinen neuen Schwerpunkt gefunden, es wurden Stalleinrichtungen hergestellt und Landmaschinen repariert. Durch den Pferdeboom in den 1990er Jahren ist der Betrieb heute wieder ausschließlich auf das Hufbeschlagen fokussiert.

Fokussiert war Heinrich Hötte auch immer auf die Ausbildung: „Ich hatte gewöhnlich einen Lehrling in der Werkstatt.“ Das lobte Obermeister Axel Graupe in seiner Laudatio: „Heinrich Hötte hat mit der Weitergabe seines Wissens einen großen Beitrag zur Nachwuchsgewinnung geleistet.“