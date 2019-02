Für die CDU erklärte Barbara Buschkamp , dass jetzt der Rat in dieser Frage gefordert sei. Ansonsten sehe sie in dieser Maßnahme den „Einstieg in den Ausstieg“.

Dem stimmte SPD-Fraktionsvorsitzende Gabi Duhme uneingeschränkt zu. „Wir müssen aufpassen, dass hier nicht etwas einreißt“, sagte Duhme.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger bedankte sich bei den Mitgliedern des Rates für die Solidarität, die in dieser Resolution zum Ausdruck komme.