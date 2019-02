Ein kurzes „Pitsch“, dann schwarze Bildschirme, die teils von selbst wieder hochfuhren – oder auch dunkel blieben. Nur Millisekunden dauerte ein Spannungseinbruch im Stromnetz, der am Freitagvormittag einen Großteil Ahlens traf. Ludger Schweck, Abteilungsleiter Strom bei den Stadtwerken, spricht von einem „Nickerchen“.

Auslöser: Ein Defekt in einem Kabelanschluss in der Verteilerstation am Meisterweg. „Der“, so Schweck, „hat zu einem Kurzschluss geführt. Und der wiederum zu einem Spannungseinbruch.“ Verschont blieben die, die einem kleinerer Transformator nachgeschaltet sind, der den Bereich Lindweg und Olfetal versorgt. Darüber hinaus, erklärt der Fachmann, gebe es noch zwei Großtransformatoren. Einer laufe leer, der andere versorge einen Großteil der Stadt. Und der setzte kurz aus. Ludger Schweck betont: „Es war kein Spannungsausfall, es war ein Spannungseinbruch.“ Mit unterschiedlichen Reaktionen. Fernseher, Computer und andere technische Geräte setzten aus. Einige für immer. Es sei durchaus möglich, dass bei einem so kurzen Störfall Gerätschaften kaputt gingen, sagt Schweck. Zuerst der Spannungseinbruch, dann das Wiederhochfahren: Geräte seien heute sehr empfindlich. In einem solchen Fall empfiehlt der Stromversorger Betroffene, mit ihrer Hausratversicherung Kontakt aufzunehmen.