Wichtiger Baustein für Ahlen

Der ehemalige Pfarrer der Paul-Gerhardt-Kirche, Herbert Wolff , hätte sich bestimmt gewundert, wie schnell ein Seniorenzentrum mit seinem Namen gebaut werden kann. Am 10. August 2018 erst erfolgte der Spatenstich, nur sechs Monate später ist der Rohbau fertiggestellt. Am Freitagvormittag erfolgte dementsprechend das Richtfest.

„Wir liegen voll im Plan“, bekräftigte Geschäftsführer Michael Maas von der Investorengesellschaft GMP dann auch. Was doppeldeutig zu verstehen war, bezog sich die Aussage sowohl auf Baufortschritt als auch auf Baukosten. Wann die ersten Bewohner einziehen werden? „Oktober, November“, zeigte sich der Investor zuversichtlich.

Auch Betreiber Michael Kamp , Geschäftsführer AP Pflegedienst, zeigte sich zufrieden: „Es gibt eine rege Nachfrage“. Eine Unterbelegung könne schon jetzt ausgeschlossen werden, auch wenn noch kein Mietvertrag zukünftiger Bewohner unterschrieben sei.

Vor der ersten Zwischenbilanz stand aber der feierliche Akt des Richtspruchs, den Zimmermann und Bauingenieur Ulrich Simon von Holzbau Hagedorn zelebrierte. „Schaut nur, wie sich alles freut! Warum das? Ja wir sind soweit!“, verkündete er den Abschluss des ersten Bauabschnitts. Das Einschlagen des Nagels mit dem Hammer blieb dann Michael Maas vorbehalten, der das nicht zum ersten Mal machte. Denn allein im Ahlener Bereich ist es nach „Drüke Möhne“ und dem „Domizil“ das bereits dritte Projekt, das er zusammen mit Michael Kamp errichtet. Zwölf andere Standorte kommen bei der Zusammenarbeit hinzu, zwei weitere sind in Planung. Ein eingespieltes Team also.

In seiner Ansprache kündigte Michael Kamp eine umfassende Betreuung im neuen Seniorenzentrum Herbert Wolff an. 15 Mitarbeiter werden dort beschäftigt sein. Ein Dank ging an den Förderverein Paul-Gerhardt-Kirche, der mit Horst Schulte die Idee eines Seniorenzentrums hatte. Man wolle in Zukunft viel gemeinsam machen, zum Beispiel bei Veranstaltungen, will Michael Kamp Synergien zur Kirche nutzen. Im April werden die Gebäude für Interessenten zudem für Besichtigungen geöffnet.

Investor Michael Maas hatte da eher einen Blick auf die zukünftigen Mitarbeiter. Er mahnte, die Gesellschaft müsse darüber nachdenken, dass die wichtige Arbeit mit Senioren angemessen honoriert werde. Da müsse ein Umdenken erfolgen.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger lobte die Namensgebung des neuen Seniorenzentrums. Damit zeige der Betreiber, dass er sich mit der Lokalität verbunden fühle. „Das ist ein weiterer wichtiger Baustein für Ahlen“, zeigte er sich überzeugt, dass der Standort hervorragend gewählt ist. So hätten die Menschen in der Umgebung eine nahe Anlaufstation.