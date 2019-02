Auf den Spiel- und Bolzplätzen kann auch in Zukunft bis 22 Uhr gespielt werden. Rechtsdirektorin Gabriele Hoffmann legte dem Rat am Donnerstagnachmittag eine in diesem Punkt veränderte 3. Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vor. In der ursprünglichen Fassung hatte die Verwaltung eine Verkürzung der Öffnungszeiten auf städtischen Aktionsflächen auf 20 Uhr vorgeschlagen. Dagegen hatte sich in den Fachausschüssen Widerspruch von Seiten der SPD geregt. Zur Begründung führte Hoffmann aus, dass das Jugendschutzgesetz zu Öffnungszeiten von Spielplätzen keine Aussage treffe.