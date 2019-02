Thomas Godoj härter als je zuvor

Man könnte zurückblicken und wieder die Geschichte erzählen von einem, der auszog, um eine große deutsche Casting-Show souverän zu gewinnen. Und das, obwohl er so gar nicht in dieses dafür vorgesehene Schema F passte.

Zurück schaut Thomas Godoj aber nicht, sondern er blickt nach vorn, veröffentlicht sein siebtes Album „13 PFEILE“ und geht mit den neuen Songs auf Tour. Am Freitag, 5. April, wird er mit seiner Band in der Schuhfabrik auftreten.

Besagtem Schema F erteilte Thomas Godoj bereits früh eine Absage. Jetzt geht der Musiker noch einen Schritt weiter und überrascht auf seinem nunmehr siebten Studiowerk „13 PFEILE“ mit bislang ungewohnter Härte. Er legt damit ein Album vor, das einem Befreiungsschlag gleichkommt.

Wie Phönix aus der Asche erfindet er sich dabei neu und wirft alle musikalische Zurückhaltung über Bord. Frei nach dem Motto: einfach mal machen – könnte ja gut werden.

Die Texte beziehen ebenfalls Position, durchaus auch zu aktuellen Themen. So thematisiert Thomas Godoj in „Keine Option“ den derzeitig spürbaren Rechtsruck in Politik und Gesellschaft und die simplen Botschaften mit denen rechte Lager auf Stimmenfang gehen. Dabei handelt es sich nicht nur um ein Lippenbekenntnis – Thomas Godoj engagiert sich beispielsweise für den Verein RESQSHIP, der sich für die zivile Seenotrettung von Flüchtenden im Mittelmeer einsetzt.

Laute Stromgitarren und ein treibendes Schlagzeug verbinden sich zu einem kraftvollen und zeitweise düsteren Sound, der den Hintergrund bildet für Thomas Godojs unverwechselbare Stimme, die bei einigen Songs ganz neue Facetten zeigt. Wer bisher dachte, bei Godoj gibt es nur Kuschelrock, wird eines Besseren belehrt.

Tickets für das Konzert sind ab sofort im Vorverkauf für 25 Euro in der Kneipe der Schuhfabrik oder im Netz unter www.schuhfabrik-ahlen.de erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 30 Euro.