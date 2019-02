Unter dem Motto „Come Again“ stand am Samstagabend das Chor-Konzert des Ensembles „Terz“. Mit einem abwechslungsreichen Reigen internationaler Lieder aus vier Jahrhunderten unterhielten die knapp 20 Sängerinnen und Sänger, die seit Anfang der 1990er Jahre wöchentlich in der Schuhfabrik proben, rund 100 Konzertbesucher.

Unter dem Dirigat von Michael Seibel erklangen Klassiker aus der Chorliteratur, wie etwa „Greensleeves“ oder das temperamentvolle südländische „El Grillo“ aus dem 16. Jahrhundert – im Programm des Chores ergänzt um Pop-Hits aus jüngerer Zeit. Billy Joels melodisch-rhythmisches „For The Longest Time“ im A-Capella-Arrangement kam dabei beim Publikum im Saal des Bürgerzentrums sichtlich genauso gut an wie eine chorale Adaption des sehnsüchtig-melancholischen „Killing Me Softly“, das die „Fugees“ in den 1990er Jahren charttauglich machten.

Nach „Moon River“, bekannt aus der Verfilmung von Truman Capotes Erzählung „Frühstück bei Tiffany“ mit Audrey Hepburn in der Hauptrolle, gelang dem „Terz“-Chor nicht zuletzt auch durchs schwungvoll dargebotene „Monday, Monday“ der Hippie-Gruppe „The Mamas And The Papas“ ein fulminantes Finale beim Konzert, das den musikalischen Bogen vom eröffnenden und in lateinischer Sprache vorgetragenen „Audite, Silete“ über das klassisch und bittersüß angelegte „Come­ Again“ aus der Feder John Dowlands bis hin zu modernen Pop-Hits spannte.

Unter dem Motto „Come Again“ hatte der Chor zur Darbietung eingeladen. Und dem finalen Applaus nach zu urteilen – „Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“ gab‘s als humorvolle Zugabe zu späterer Stunde – dürften sich die Akteure des „Terz“-Chors sicher sein, dass nicht wenige Liebhaber von Chormusik beim nächsten Konzert wiederkommen.