Mit Aktionen an Prestige gewonnen

Der Schlepperstammtisch Dolberg blickte in seiner Jahreshauptversammlung am Freitag auf ein erfolgreiches Jahr zurück und klärte bei wichtige Personalfragen. Der Vorsitzende Dirk Wehler wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt.

Mit einem dreifachen „Glüh vor“, dem Stammtischgruß des Vereins, hatte Dirk Wehler die zahlreichen Mitglieder zuvor im Restaurant „Zur Post“ begrüßt und das vergangene Jahr nachgezeichnet: „Wir hatten ein wunderbares Geschäftsjahr.“ Positiv auch die Mitgliederzahl, die von 29 auf 35 stieg. Ziel ist, auch jüngere Mitglieder aufzunehmen und die Zahl von 40 bis 45 zu erreichen. Damit wurde gleich mit der Aufnahme von Theo Untiedt angefangen.

Der Schlepperstammtisch präsentierte sich im vergangenen Jahr bei verschiedenen Veranstaltungen, richtete mit seinem Schleppertreffen an der Raiffeisen Dolberg aber selbst auch ein großes Event aus. Dieses war auf große Resonanz gestoßen.

Der Verein war aber auch bürgerschaftlich engagiert. So nahm er an der Reinigungsaktion „Ahlen putz(t)munter“ in Dolberg teil. Diese Aktivität wollen die Schlepperfreunde in diesem März wiederholen. Ein weiteres Projekt war die Fertigstellung des Teilstücks des Dolberger Rundwanderweges vom Weißdornweg über die Brücke am Tiefenbach bis hin zum Bolzplatz Markenweg. „Da haben wir an Prestige gewonnen“, befand Geschäftsführer Andreas Witte .

Der Schlepperstammtisch bekräftigte bei der Versammlung sein Anliegen, sich als Nachnutzer für das Gerätehaus der Feuerwehr an der Twieluchtstraße zu bewerben, wenn der Löschzug an seinen neuen geplanten Standort umgezogen ist. In diesem Sinne werde die CDU Dolberg einen Antrag zur Prüfung in die nächste Ortsausschusssitzung einbringen.

Bei den Vorstandswahlen wurde Dirk Wehler einstimmig wiedergewählt. Auch Geschäftsführer Andreas Witte, Kassierer Dirk Sander, Schriftführerin Saskia Küpper-Sander und der Öffentlichkeitsbeauftragte Markus Meinold erhielten das Votum der Mitglieder, ihre Ämter weiter auszuführen. Reinhard Bicker schied turnusgemäß als Kassenprüfer aus, zu seinem Nachfolger wurde Anton Hermes gewählt. Für ihre zehnjährige Mitgliedschaft wurden die Mitglieder Ferdi und Maria Kemper, Max Nigges und Reinhard Picker geehrt.